Dune: la data di uscita del film di Denis Villeneuve slitta al 2021

Dune non debutterà nei cinema nel 2020 e la nuova data di uscita sembra essere, sugli schermi americani, fissata a venerdì 1 ottobre 2021.

Le fonti di Collider hanno infatti anticipato che, come accaduto con molti altri progetti molto attesi, anche il lungometraggio diretto da Denis Villeneuve, slitterà al prossimo anno a causa della complicata situazione che rende impossibile ottenere i risultati sperati ai box office internazionali.

L'uscita di Dune era fissata per il 18 dicembre. Il protagonista del film diretto dal regista canadese Denis Villeneuve, in arrivo nelle sale americane a dicembre è Timothée Chalamet nel ruolo di Paul Atreides, mentre i suoi genitori avranno le fattezze di Oscar Isaac e Rebecca Ferguson. Al fianco del giovane attore vedremo anche Zendaya Coleman, Jason Momoa e Josh Brolin, mentre i cattivi saranno Stellan Skarsgård, Dave Bautista e David Dastmalchian. Presenti nel cast anche Javier Bardem e Charlotte Rampling.

Warner Bros aveva deciso di posticipare l'uscita di Wonder Woman 1984 a dicembre, scelta che avrebbe causato una sovrapposizione nella programmazione dei cinema con l'atteso adattamento dell'opera di Frank L. Herbert.

La recente decisione di posticipare anche il debutto di No Time to Die ha inoltre contribuito alla scelta di Warner Bros e Legendary che hanno considerato maggiormente sicuro proporre il lungometraggio tra un anno, riuscendo così a non subire perdite economiche ingenti.