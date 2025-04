Dune 3: Robert Pattinson potrebbe entrare nel cast?

Il cast di Dune 3 potrebbe avere un nuovo arrivo nel cast: Legendary sarebbe infatti interessata a coinvolgere Robert Pattinson nell'ultimo capitolo della trilogia diretta da Denis Villeneuve.

Attualmente, secondo le fonti di Deadline, non sarebbe stata compiuta nessuna offerta alla star di The Batman, ma lo studio spera di aggiungere il nome dell'attore alla già lunga lista di interpreti.

L'ultimo capitolo della trilogia

I film di Dune hanno come protagonisti Timothée Chalamet e Zendaya, ma nel cast ci sono anche Florence Pugh, Jason Momoa, Rebecca Ferguson e Josh Brolin.

Per ora non è stato svelato quale ruolo lo studio vorrebbe affidare a Robert Pattinson, anche se dovrebbe trattarsi di un personaggio importante all'interno della narrazione tratta dai romanzi di Frank Herbert.

Chalamet in Dune

Denis Villeneuve ritornerà alla regia dopo i primi due lungometraggi della saga che sono stati in grado di incassare oltre 1.12 miliardi di dollari in tutto il mondo e conquistare otto premi Oscar.

Le riprese del terzo capitolo dovrebbero iniziare in estate.

La saga è arrivata anche sul piccolo schermo con il progetto prequel Dune: Prophecy, ambientato 10.000 anni prima dell'arrivo di Paul Atreides. Lo show, disponibile in Italia grazie a Sky e NOW, ha ottenuto il rinnovo per la seconda stagione.

I prossimi impegni di Robert

Pattinson, se accetterà di entrare nell'universo di Dune, reciterà nuovamente accanto a Zendaya dopo aver realizzato The Drama. Le due giovani star sono inoltre coinvolte in The Odyssey, il nuovo progetto di Christopher Nolan.

Robert ha recentemente concluso anche le riprese di Die, My Love, il progetto diretto da Lynne Ramsay che lo vede protagonista insieme a Jennifer Lawrence. Prossimamente l'attore riprenderà l'iconico ruolo di Bruce Wayne in The Batman 2, diretto da Matt Reeves.