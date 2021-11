Dune 2 spiegherà i viaggi nello spazio e includerà Feyd-Rautha Harkonnen

Tanti i quesiti rimasti irrisolti col primo Dune, ma il regista Denis Villeneuve garantisce che Dune 2 colmerà le lacune spiegando i viaggi nello spazio nel franchise e inoltre includerà Feyd-Rautha.

Dune: Zendaya e Timothee Chalamet in una scena

In una nuova intervista con Empire, Denis Villeneuve è tornato a parlare di Dune e ha accennato a cosa accadrà nel sequel. Un elemento che il regista non è riuscito a esplorare nella prima parte, ma che avrà maggior spazio nel sequel è il viaggio nello spazio. Nell'intervista, Villeneuve conferma che voleva che i viaggi nello spazio rimanessero il più misteriosi possibile nel primo film, ma che il secondo capitolo ne esplorerà il funzionamento, incluso Spacing Guild Navigators:

Dune: Zendaya e Timothee Chalamet in una scena

"Ho cercato di mantenere il più misterioso possibile ciò che riguarda i viaggi nello spazio, come se quella parte del film nascondesse una sorta di misticismo. Tutto ciò che riguarda lo spazio, in Dune, è solo evocato e molto misterioso. Gli Heighliner usati dalla Spacing Guild sono navi. Abbiamo attraversato un lungo periodo di progettazione. Quando siamo arrivati ​​a quella forma, sapevo di aver trovato quella giusta. Sembra un'eco per il verme, e allo stesso tempo sembra uno stargate. È come se il sistema che l'Imperium sta usando per viaggiare e per collegare lo spazio e il tempo sia... Non voglio ancora spiegarlo, voglio cercare di restare in una zona ignota. Penso che sia bellissimo. Ed è qui che ci siamo presi un po' di libertà dal libro, dove si ha la sensazione che potrebbe essere qualcosa che piega lo spazio in un certo senso, che puoi vederlo quasi come uno stargate. Ma mi piace che resti un mistero in questo momento. Sarà spiegato con maggior chiarezza nella seconda parte".

Dune, Dave Bautista "Non sono solo il tizio di Guardiani della Galassia che sta a torso nudo e dice str...ate"

Nell'intervista, Denis Villeneuve ha confermato, inoltre, che Dune 2 vedrà la presenza del villain Feyd-Rautha Harkonnen, nipote del barone Harkonnen ed erede designato al trono della Casa Harkonnen. Il fratello maggiore di Feyd è Beast Rabban Harkonnen, interpretato da Dave Bautista nel nuovo adattamento. Feyd è noto per il suo carisma e crudeltà, così come per le sue abilità nel combattimento singolo, che lo rendono una formidabile minaccia per Paul Atreides, soprattutto visto che è stato addestrato nello stesso programma di Paul organizzato dal Bene Gesserit. Feyd è stato interpretato da Sting nell'adattamento del 1984 del regista David Lynch, ma era assente dal primo Dune di Villeneuve. Il regista ha spiegato il motivo di tale scelta rivelando:

"È una scelta che ho fatto personalmente. C'erano abbastanza personaggi che sono stati introdotti in questa prima parte, e sarà più elegante tenere Feyd per la seconda parte. Sarà sicuramente un personaggio molto, molto importante iN Dune 2."