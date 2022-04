Dune 2: Josh Brolin ha confermato il ritorno chiamando IMDb per farsi inserire nella scheda

Josh Brolin ha confermato che tornerà nel cast di Dune 2 con una buffa storia, rivelando di aver contattato direttamente IMDb tramite il suo portavoce per farsi inserire nella scheda.

Dune: Josh Brolin durante una scena del film

Dune, basato sul romanzo di Frank Herbert, segue Paul Atreides (Timothee Chalamet) e la sua famiglia dopo che sono stati coinvolti in una guerra per la conquista del pianeta Arrakis. Josh Brolin interpreta Gurney Halleck, il maestro d'armi della Casa Atreides e mentore di Paul, che è stato visto l'ultima volta mentre affronta una legione di invasori di Harkonnen. Il film si chiude lasciando il suo destino sconosciuto. Dune: Part Two 2 è molto atteso dopo il successo ottenuto dal primo capitolo, che ha incassato oltre 400 milioni di dollari al botteghino e ha vinto sei Oscar.

In un'intervista con Collider, Brolin conferma che il suo personaggio tornerà in Dune 2. Anzi, quando è stato avvisato che non era presente nella pagina di IMDb dedicata al sequel, l'attore ha chiamato il suo addetto stampa facendogli chiedere che il suo nome fosse aggiunto alla pagina. Brolin ha aggiunto di essere molto orgoglioso del suo coinvolgimento in Dune, anticipando che il sequel sarà più incentrato sull'azione e che si sta già allenando per arrivare in forma sul set:

"Farò parte del cast di Dune: Part Two al punto che, quando qualcuno mi ha detto che non ero su IMDb, ho chiamato di corsa Liz, la mia addetta stampa, e le ho detto, 'Per favore, puoi avvisare IMDb?' Perché ne vado davvero orgoglioso".

A partire dal 15 aprile ritroveremo Josh Brolin leader del cast della serie western soprannaturale Outer Range su Prime Video.