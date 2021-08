Josh Brolin: "Tutti i Goonies sono sopravvissuti allo schiocco di Thanos"

Josh Brolin ha confermato che tutti i Goonies, che non dicono mai la parola morte, sono sopravvissuti allo schiocco di Thanos in Avengers: Infinity War. L'attore statunitense ha preso parte al film del 1985 come interprete di Brandon "Brand" Walsh.

A 36 anni di distanza dall'uscita de I Goonies al cinema, Josh Brolin è tornato a parlare del film che ha inaugurato la sua fortunata filmografia. Il cult degli anni Novanta, sceneggiato da Chris Columbus da un soggetto di Steven Spielberg, segue un gruppo di adolescenti che si mettono alla ricerca di un tesoro per poter pagare alcuni imprenditori che vorrebbero distruggere la loro casa per costruirci un country club. L'influenza del film può essere vista in progetti successivi come Stranger Things, così come nel film di prossima uscita Ghostbusters: Legacy.

In una nuova intervista rilasciata ad ACE Universe, Josh Brolin ha parlato di Thanos, del suo Cable in Deadpool 2 e dell'attesissimo Dune. Durante la conversazione, il giornalista gli ha chiesto scherzosamente se pensava che i Goonies e Cable sarebbero sopravvissuti allo schiocco di Thanos. "Come si fa a rispondere? Sono sicuro che tutti i Goonies siano ancora in giro. Per quanto riguarda Cable, mi piace questa domanda perché riguarda proprio chi è Cable e quali sono le diverse macchinazioni di Cable. Amo tutta quella roba, è indecifrabile". In Deadpool 2, Cable è un mutante la cui famiglia viene uccisa da Firefist. Pertanto Cable viaggia nel passato per impedire che il suo tragico futuro accada.

Dopo I ​​Goonies, Brolin è apparso in numerosi film di successo, alcuni dei quali sono tratti dai fumetti, tra cui Jonah Hex, Sin City: Una donna per cui uccidere e, appunto, Deadpool 2. Successivamente, è apparso diverse volte nel Marvel Cinematic Universe come interprete del villain Thanos. In Avengers: Infinity War, i supereroi non sono riusciti ad impedirgli di raccogliere tutte le Gemme dell'Infinito ed eliminare metà della popolazione dell'universo con un semplice schiocco delle dita.