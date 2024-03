Dragon Trainer: il remake live-action ha trovato la sua Phlegma

Sarà l'interprete de La caduta della casa degli Usher Ruth Codd a vestire i panni della vichinga Phlegma nel remake live action di Dragon Trainer, membro del villaggio vichino che, nella versione animata, ha la voce di Ashley Jensen. Ruth Codd affiancherà Mason Thames e Nico Parker, rispettivamente Hiccup e Astrid Hofferson.

Due personaggi della tribù dei Vichinghi del film Dragon Trainer

Tra le star presenti nella pellicola, Nick Frost sarà Skaracchio Ruttans, mentre Gerard Butler tornerà a indossare i panni di Stoick l'Immenso, padre di Hiccup che ha doppiato nella versione animata. Il cast live-action di Dragon Trainer include, inoltre, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James e Harry Trevaldwyn.

Dean DeBlois si occuperà di scrivere e dirigere il remake, la cui uscita è prevista per il 2025. De Blois è l'autore dei tre film d'animazione originali della saga di Dragon Trainer, che ha visto Chris Sanders co-regista del primo capitolo, inoltre produrrà il film in arrivo con Marc Platt, Adam Siegel e Lexi Barya.

Dragon Trainer: ecco Hiccup e Astrid insieme sul set del remake in live-action

Che cosa aspettarsi dal remake live-action?

Liberamente ispirato all'omonima serie di libri per bambini di Cressida Cowell, -Dragon Trainer_ tornerà a ripriporre la storia del giovane Hiccup, che si troverà a domare il giocoso, ma estremamente pericoloso Sdentato.

"Per più di un decennio, l'epica trilogia di film d'animazione della DreamWorks Animation sull'amicizia tra un giovane e il suo drago ha commosso, ispirato e deliziato il pubblico di tutto il mondo. Ora, un nuovo adattamento live-action del franchise di successo Dragon Trainer trasporterà il pubblico per la prima volta in una nuova esperienza cinematografica e in un nuovo capitolo audace ed emozionante nell'amata storia del vichingo Hiccup e del suo drago Sdentato", si legge nella dichiarazione della Universal.