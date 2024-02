Dragon Trainer: ecco Hiccup e Astrid insieme sul set del remake in live-action

Dopo aver svelato l'intero cast del live-action di Dragon Trainer, i due protagonisti, Mason Thames e Nico Parker, che interpreteranno Hiccup e Astrid, si sono immortalati in uno scatto direttamente sul set.

Dragon Trainer, tutto sul live-action

Il tre volte candidato all'Oscar Marc Platt (La La Land, Bridge of Spies, Trial Of The Chicago 7) produrrà il film per la sua Marc Platt Productions, con sede alla Universal, insieme ad Adam Siegel, presidente della Marc Platt Productions.

La presenza di Dean Deblois nel cruciale ruolo di regista, sceneggiatore e produttore e la sua ferrea volontà di trasporre la storia in un live-action ci spinge a credere nel progetto, che se avrà successo non solo potrebbe portare a inevitabili sequel, ma spalancare addirittura le porte a futuri adattamenti live-action basati sui classici dell'animazione DreamWorks.

Il cast

A vestire i panni di Hiccup troviamo il giovane e talentoso Mason Thames, già visto nell'ottimo Black Phone di Scott Derrickson e in For All Mankind su AppleTV+. Va detto che DeBlois non sembra aver puntato a una sostanziale somiglianza estetica tra gli attori del live-action e la controparte animata, specie considerando la natura del progetto, che è un ri-adattamento dei romanzi della Cowell sotto una luce differente.

È comprensibile allora la ricerca dell'attore più adatto alla parte in senso interpretativo, motivo che ha spinto autore e produzione a opzionare la brava Nico Parker (The Last of Us) per il ruolo di Astrid.

Julian Dennison (Y2K, Deadpool 2), Gabriel Howell (Nightsleeper, Bodies), Bronwyn James (Wicked, Masters of the Air) e Harry Trevaldwyn (The Bubble, Ten Percent) sono stati scelti rispettivamente per i ruoli di Gambedipesce Ingerman, Moccicoso Jorgenson, Testabruta Thorston e Testaditufo Thorston.

Gerard Butler riprenderà il suo ruolo di Stoick l'Immenso e Nick Frost si unirà al franchise come Skaracchio Ruttans.