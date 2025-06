Dragon Trainer ancora in testa al box office italiano, nulla può il debutto di Elio, nuova creazione Pixar

Dragon Trainer vola a 5,6 milioni di incasso in due settimane, debutto decisamente sottotono per la nuova avventura Pixar Elio e per l'horror 28 anni dopo.

Dragon Trainer si conferma il titolo forte di questo inizio estate al box office italiano. Tutti vogliono vedere il reboot live-action della popolare saga animata DreamWorks nonostante la calura crescente e così il film interpretato da Gerard Butler e Mason Thames conserva la prima posizione per il secondo weekend consecutivo incrementando l'incasso di 1,6 milioni di euro - con 201.072 presenze (dati Cinetel)- che lo portano a un lauto totale di 5,6 milioni.

Una scena del film Pixar Elio

Scarso l'entusiasmo dimostrato dal pubblico italiano per il nuovo titolo Pixar, l'avventuroso Elio. La storia di un buffo ragazzino che entra in contatto con gli alieni dopo essere stato scambiato per l'ambasciatore intergalattico della Terra risulta meno accattivante del previsto. Solo 758 mila euro d'incassi, di cui 644 nel weekend, raccolti in 473 sale, per un totale globale catastrofico di 35 milioni di dollari. Per analizzare la performance non brillate potete leggere la nostra recensione di Elio.

Arriva l'estate: i risultati al botteghino

Se non ci fosse Dragon Trainer a rimpinguare le casse degli esercenti, questo debutto della stagione estiva si rivelerebbe piuttosto preoccupante. Solo in terza posizione l'arrivo di uno dei titoli più attesi e più discussi del momento, quel 28 anni dopo che riunisce il duo composto dallo scrittore Alex Garland e dal regista Danny Boyle per una nuova incursione nel mondo degli zombie britannici che darà il là a una nuova trilogia horror. 623.000 euro, di cui 517.000 nel solo weekend, raccolti in 307 sale e 63.659 presenze per la pellicola che racconta le gesta dei superstiti al misterioso virus e i la loro lotta per la sopravvivenza in una inospitale Inghilterra post-apocalittica.

In calo anche gli incassi di Lilo & Stitch, ma il reboot Disney non ha di che lamentarsi dopo una lunga e gloriosa cavalcata al botteghino. Altri 9,7 milioni portano il film a un totale di 386,7 milioni raccolti in cinque settimane. La pellicola Disney che racconta l'amicizia tra una solitaria bambina hawaiiana e un simpatico alieno blu incassa un altro milione di euro tondo tondo si rivela un hit globale incassando ben 910,3 milioni globali e si avvia al traguardo del miliardo. Successo di pubblico e critica, come conferma la nostra recensione di Lilo e Stitch.

Ana De Armas in azione in Ballerina

L'esito di Ballerina nelle sale italiane conferma il trend internazionale negativo. Pochi entusiasmi nei confronti dello spinoff della saga di John Wick con Ana De Armas nei panni di una ballerina divenuta assassina che va in cerca di vendetta, ma pian paino qualcosa si muove a livello di incassi. Poco meno di 232.000 euro portano il film a un totale di 915,4 mila euro mentre a livello globale è stato superato il traguardo dei 100 milioni di dollari d'incasso.