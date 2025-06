F1 batte Dragon Trainer e conquista il box office italiano con due milioni di euro

Italia terra di motori e di amanti della bellezza. Terreno fertile per il debutto di F1. La pellicola interpretata da Brad Pitt e Javier Bardem conquista il pubblico della torrida estate italiano schizzando in vetta al box office con 2 milioni di euro d'incasso, 1,5 dei quali raccolti nel weekend, in 462 sale, totalizzando 187.563 spettatori (dati Cinetel). Al centro della storia, le gesta di Brad Pitt nei panni di un pilota di Formula 1 in pensione che viene convinto a fare ritorno alle corse per addestrare un abile esordiente (Damson Idris) e salvare una squadra in declino.

Mason Thames e Nico Parker in una scena di Dragon Trainer

I bolidi alla ricerca della vittoria di Brad Pitt scalzano dal primo posto il reboot live-action di Dragon Trainer, fortunato franchise animato che si conferma appetibile per il grande pubblico anche con attori in carne ed ossa. E che attori! La star scozzese Gerard Butler torna nei panni del capo del villaggio vichingo, Stoick. Al suo fianco, i giovanissimi Mason Thames e Nico Parker contribuiscono al successo della pellicola che incassa altri 782.000 euro arrivando a un totale da capogiro di ben sette milioni di euro raccolti in tre settimane.

Terzo posto per Elio, la nuova pellicola d'animazione Pixar che, nonostante critiche molto positive, non sembra esercitare grande appeal sul pubblico. Altri 388.000 portano la tenera avventura di un ragazzino che entra in contatto con gli alieni dopo essere stato scambiato per l'ambasciatore intergalattico della Terra a 1,3 milioni in due settimane, per ora ha incassato 72 milioni a livello globale e sembra arrancare un po' su tutti i mercati. Per saperne di più potete leggere la nostra recensione di Elio.

Aaron Taylor-Johnson a caccia di zombie col figlio

In calo gli incassi di 28 Anni Dopo. Nonostante l'attenzione riservata allo zombie movie post-apocalittico di Danny Boyle, che rilancerà il franchise con una nuova trilogia, la risposta del pubblico italiano non è quella aspettata. Il film con Jodie Comer, Ralph Fiennes e Aaron Taylor-Johnson incassa altri 269.000 euro per un totale di 1,1 milioni incassati in due settimane. A livello globale finora ha superato i 103 milioni.

A chiudere la Top 5 è il reboot Disney Lilo & Stitch, reduce da una lunga e gloriosa cavalcata al botteghino. In classifica da sei settimane, la pellicola incassa altri 266.000 euro che la portano a 21,2 milioni complessivi. Successo cristallino per il film che racconta l'amicizia tra una solitaria bambina hawaiiana e un simpatico alieno blu, come spiega la nostra recensione di Lilo e Stitch.