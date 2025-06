Dragon Trainer, l'interprete di Astrid sulle critiche "Non vi piacciono i miei capelli? Non mi interessa"

Il casting di Nico Parker nei panni della vichinga Astrid non ha soddisfatto i puristi, ma l'attrice ha replicato con prontezza alle critiche.

L'annuncio del casting del reboot live-action di Dragon Trainer non ha soddisfatto tutti i fan. I puristi hanno storto il naso di fronte alla scelta dell'attrice nera Nico Parker per il ruolo della vichinga Astrid, che nella versione animata è biondissima. La reazione dell'attrice alle critiche non si è fatta attendere.

In una recente intervista con il Times of London l'attrice britannica ha spiegato di non farsi condizionare dalle lamentele altrui.

"Ci sono persone che amano davvero i film d'animazione e vogliono vedere un adattamento fedele. Spero che possiate guardare la nuova versione e trovare qualcosa che vi piaccia, a prescindere", ha detto. "Ma le critiche di chi odia l'inclusività o odia il cambiamento non mi interessano proprio. Se non do valore alla vostra opinione sulla maggior parte delle cose della vita, a maggior ragione non posso dare valore alla vostra opinione sui miei capelli. Se lo facessi, impazzirei."

Nico Parker in Dragon Trainer

La rappresentazione della diversità a Hollywood

Nico Parker proviene da una famiglia di artisti. Suo padre è il regista Ol Parker e sua madre è l'attrice Thandiwe Newton. Quando era più giovane, la rappresentazione a Hollywood di "icone di razza mista o nere era minima", ma oggi trova "davvero speciale" vedere quanta strada abbia fatto l'industria.

"C'è ancora molta strada da fare, per le donne in generale, in termini di nuovi ruoli, materiale originale e storie guidate da donne", ha aggiunto Parker. "Ma penso che tutto stia cambiando. Mi piacerebbe pensare di poter contribuire a questo cambiamento, prima o poi."

Un primo tassello potrebbe essere l'interpretazione di Astrid in Dragon Trainer, in arrivo al cinema il 13 giugno.

Non è stata una scelta facile per Dean DeBlois quella di trasformare una saga animata fortunatissima in un live-action, scelta che analizziamo nella nostra recensione di Dragon Trainer, ma a giudicare dai giudizi entusiastici su Rotten Tomatoes, il regista sembra aver centrato il bersaglio.