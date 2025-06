Dragon Trainer è un trionfo: svelato il punteggio su Rotten Tomatoes del remake in live-action

Sembra che le grandi aspettative del pubblico che ha amato il film d'animazione DreamWorks non verranno disattese dalla versione in live-action

Qualche giorno fa erano state pubblicate le prime reazioni della critica al remake in live-action di Dragon Trainer che non si erano rivelate troppo lusinghiere. Tuttavia, il punteggio su Rotten Tomatoes racconta una storia diversa.

Come riportato da SFFGazette.com, il remake in live-action del popolare film d'animazione ha ottenuto un punteggio dell'83% sulla base di 40 recensioni. Si tratta di un dato "Certified Fresh", che suggerisce che anche i recensori che erano inizialmente rimasti delusi hanno comunque giudicato il film "fresco" sull'aggregatore di recensioni.

Nonostante alcune lamentele sul fatto che si trattasse essenzialmente di un remake "shot for shot", - The Wrap, per esempio, ha definito il remake "un'opportunità sprecata" - questo punteggio dovrebbe dare a Dragon Trainer la possibilità di spodestare Lilo & Stitch dalla prima posizione al box-office questo fine settimana.

La Universal sta puntando molto sul remake di Dragon Trainer

Dragon Trainer: Mason Thames in un primo piano

Per fare un paragone, Dragon Trainer, uno dei film d'animazione di maggior successo della DreamWorks Animation, uscito nel 2010, è "Certified Fresh" con un punteggio quasi perfetto del 99%. Il sequel ha ottenuto il 92%, mentre il terzo capitolo ha raggiunto il 90% di gradimento della critica. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione del remake di Dragon Trainer.

Dragon Trainer: Mason Thames in volo con Sdentato

La Universal ha appena aperto un'intera area del suo parco a tema di Orlando dedicata a Dragon Trainer, sei anni dopo l'uscita dell'ultimo capitolo della saga, Il mondo nascosto. Ora, la speranza dello studio è che questa nuova versione live-action dia il via a un nuovo franchise da sfruttare al cinema.

Solo il tempo ci dirà se il film sarà in grado di raggiungere le stesse vette di altri esempi illustri di remake in live-action come quelli della controparte disneyana Il Re Leone e Aladdin; il franchise animato ha incassato oltre 1,6 miliardi di dollari negli ultimi dieci anni e mezzo, quindi le premesse per un ulteriore successo di pubblico ci sono tutte.