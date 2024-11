Dragon Trainer, è polemica sul casting di Astrid, la risposta del regista: "Non è un film storico"

A molti non è andata giù la scelta di un'attrice afroamericana nel ruolo della bionda vichinga Astrid, ma il regista del reboot live-action risponde per le rime ai detrattori.

Dean DeBlois, regista dell'adattamento live-action di Dragon Trainer, ha replicato alle critiche sul casting di Nico Parker per il ruolo di Astrid. Dragon Trainer riporta sullo schermo gli amati personaggi della saga animata DreamWorks del 2010 con un cast di attori in carne ed ossa che include Mason Thames, Gerard Butler e Nick Frost. Da quando è stato annunciato che Nico Parker avrebbe interpretato Astrid, però, si sono sollevate le voci critiche di chi contesta la scelta di far interpretare una vichinga bionda da un'attrice nera.

DeBlois ha postato la sua risposta alle critiche su Instagram, difendendo la scelta del casting sostenendo che Nico Parker era l'attrice migliore per il ruolo. Ecco cosa ha scritto:

"Abbiamo fatto audizioni a molti attori per i ruoli, abbiamo visto attori che assomigliavano alle loro controparti animate. Ma abbiamo scelto gli attori che meglio incarnavano lo spirito e la personalità dei personaggi, poiché la tribù in questa versione è composta da discendenti dei migliori combattenti di draghi provenienti da qualsiasi luogo in cui Vichinghi abbiano mai viaggiato (che storicamente era in lungo e in largo). Tuttavia, stiamo creando una fantasia, non un film storico, e tutto verrà rivelato col tempo. Abbiamo selezionato i momenti chiave per onorare l'originale, di cui rimango molto orgoglioso. Invece di un racconto completamente nuovo, abbiamo mirato ad abbellirlo e ad approfondirlo, senza abbandonare la storia che i fan amano."

Come cambieranno i personaggi nella versione live-action

Attrice giovanissima, Nico Parker è stata acclamata per il ruolo di Sarah Miller nella serie HBO The Last of Us. La sua stella in piena ascesa verrà illuminata ancor di più dal ruolo di Astrid, una dei personaggi chiave della versione animata di Dragon Trainer, feroce guerriera vichinga che finisce per diventare l'interesse sentimentale di Hiccup. A giudicare dalle parole entusiastiche di Dean DeBlois, l'attrice fatto un gran lavoro per dar vita alla versione in carne ed ossa del personaggio.

Il regista ha, inoltre, sottolineato come la tribù che vedremo nel live-action è composta da discendenti dei migliori combattenti di draghi provenienti da ogni luogo in cui viaggiarono i Vichinghi. Pertanto, poiché i Vichinghi viaggiavano molto lontano dalla loro terra natale, il fatto che Astrid sia nera non inficia il realismo della storia. Purtroppo per conoscere questa versione del personaggio dovremo attende ancora un po' visto che non è inclusa nel teaser italiano svelato pochi giorni fa.