Downton Abbey 2: posticipata al 2022 la data di uscita del sequel

Downton Abbey 2 arriverà più tardi del previsto: Universal Pictures International ha infatti svelato che la nuova data di uscita sarà il 18 marzo 2022, non più il 22 dicembre 2021.

I fan della serie britannica dovrano quindi attendere tre mesi in più rispetto a quanto previsto per poter scoprire cosa accadrà alla famiglia Crawley.

Il creatore della serie Downton Abbey, Julian Fellowes, ha firmato la sceneggiatura del sequel del film, oltre a essere coinvolto come produttore insieme a Gareth Neame e Liz Trubridge. Alla regia sarà invece impegnato Simon Curtis.

Le riprese del progetto dovrebbero concludersi nel mese di agosto e tra i nuovi arrivi nel cast ci sono Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West.

Il primo lungometraggio continuava la storia dello show mostrando quello che accadeva quando il re e la regina facevano visita a Downton Abbey.

Nel cast c'erano Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Matthew Goode, Harry Hadden-Paton, Robert James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Lesley Nicol, Penelope Wilton, e Maggie Smith.

Tra i nuovi arrivi nell'aristocratico mondo c'erano invece Imelda Staunton, Geraldine James, Simon Jones, David Haig, Tuppence Middleton, Kate Phillips, e Stephen Campbell Moore.

Il film aveva incassato 237.9 milioni di dollari in tutto il mondo.