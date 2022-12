Downton Abbey 2: Una nuova era, il film arriva stasera su Sky

Arriva in prima tv stasera martedì 20 dicembre Downton Abbey 2: Una nuova era, alle 21.15 su Sky Cinema Due e Sky Cinema 4K, in streaming su NOW e disponibile on demand.

Arriva in prima tv stasera martedì 20 dicembre Downton Abbey 2: Una nuova era, alle 21.15 su Sky Cinema Due e Sky Cinema 4K, in streaming su NOW e disponibile on demand anche in qualità 4K.

Dal pluripremiato creatore Julian Fellowes, per la regia di Simon Curtis, l'attesissimo ritorno cinematografico del fenomeno globale Downton Abbey riunisce l'amato cast per un grande viaggio verso il sud della Francia, per svelare il mistero della villa appena ereditata dalla Contessa madre. Nel cast Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Maggie Smith, Hugh Dancy e Laura Haddock.

Downton Abbey II - Una nuova Era: Penelope Wilton, Maggie Smith in un'immagine

Lady Violet Crawley Grantham (Maggie Smith) riceve in eredità una villa nel sud della Francia da un amore di gioventù, prima di conoscere il suo futuro marito. Così decide di recarvisi per un soggiorno, accompagnata da una parte della famiglia e dagli immancabili e fedeli servi. Intanto, alla lussuosa tenuta della famiglia Crawley arriva il produttore Jack Barber (Hugh Dancy) con la sua troupe per girare le scene di un film con l'appoggio e la supervisione di Lady Mary.