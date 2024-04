La star di Harry Potter e The Crown potrebbe non far parte del nuovo lungometraggio di Downton Abbey.

Imelda Staunton potrebbe non far parte del cast del nuovo film di Downton Abbey nel ruolo di Lady Maud Bagshaw, personaggio interpretato nei primi due lungometraggi. Il motivo dell'assenza dell'attrice sarebbe il suo impegno nella produzione teatrale londinese 'Hello Dolly!', nella quale reciterà proprio mentre le riprese si svolgeranno nel periodo estivo.

Downton Abbey II - Una nuova Era: Tuppence Middleton, Allen Leech in una scena del film

Nel cast tornerà sicuramente il marito, Jim Carter, che interpreta Charles Carson, insieme a Hugh Bonneville nei panni del Conte di Grantham. La notizia è stata diffusa dal The Sun, che prevede grande delusione tra gli appassionati:"Sarà senza dubbio una triste notizia per i fan di Downton, in particolare per coloro che si erano affezionati al personaggio di Maud".

Il ritorno dei protagonisti

Anche se Imelda Staunton non parteciperà al terzo film, torneranno i personaggi principali di Downton Abbey ma non è detto che i produttori riusciranno a riunire l'intero cast precedente. Imelda Staunton il mese scorso aveva anticipato lei stessa la produzione di un ultimo film di Downton Abbey, senza accennare alla sua assenza.

Nel film reciterà anche il fresco premio Oscar Paul Giamatti, che tornerà in Downton Abbey dal 2013, quando interpretò Harold Levinson.