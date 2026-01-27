Dottor Destino era già apparso in Avengers: Age of Ultron? La teoria shock che riscrive l'MCU

Un'elaborata teoria che collega Age of Ultron, Loki e Infinity War sosterrebbe che l'arrivo di Destino nell'MCU è avvenuto molto tempo fa.

Reddit pullula di teorie sul Marvel Cinematic Universe, e questa non è certo una sorpresa. Ma nel mare magnum delle fantasie dei fan una teoria sorprendente detta una luce diversa sull'arrivo di Avengers: Doomsday, facendo sollevare il sopracciglio ai fan. Secondo questa ipotesi, il Dottor Doom potrebbe essere già apparso segretamente in Avengers: Age of Ultron, ben prima del suo debutto ufficiale nell'MCU, come rivela Superherohype.com.

Robert Downey Jr. nei panni di Victor Van Doom, alias Destino

La teoria di Reddit che ha scioccato i fan

Secondo l'utente skylarks25, il Dottor Destino avrebbe fatto la sua comparsa nell'MCU già in Avengers: Age of Ultron. In una scena, Scarlet Witch mostra a Thor una visione. Nella visione Thor si trova all'interno di una grande sala che molti ora identificano come il Castello di Von Doom. Una figura incappucciata di verde appare accanto a Heimdall sullo sfondo.

In un'altra visione, Tony Stark vede il suo team giacere morto su una roccia lontana nello spazio. Una versione diversa di Iron Man, che si ritiene essere il Dottor Destino, si trova al posto di Tony Stark. Molti spettatori adesso interpretano queste visioni come i primi segnali della presenza nascosta di Destino e della sua influenza in tutta la linea temporale.

La teoria si riaggancia poi alla seconda stagione di Loki. I fan suggeriscono che la Cittadella alla Fine dei Tempi sia il castello ricreato da Destino al di là dello spazio e del tempo. Si pensa che le statue incappucciate che appaiono all'interno della Cittadella rappresentino Destino stesso. Secondo questa teoria, Destino un tempo governava la Cittadella prima che Colui Che Rimane lo sconfiggesse. Colui Che Rimane creò, quindi, la Linea Temporale Sacra per cancellare l'esistenza di Destino e impedirne il ritorno come minaccia multiversale.

La teoria si collega anche ad Avengers: Infinity War, in cui Doctor Strange esamina possibili futuri e identifica Destino come una "minaccia più grande di Thanos". Questa interpretazione sostiene che Strange abbia permesso la morte di Stark per fermare l'ascesa di Destino. La frase "Vedo un'armatura in giro per il mondo", pronunciata per la prima volta in Avengers: Age of Ultron, definirebbe l'ideologia di Destino in Avengers: Doomsday, dove Robert Downey Jr. interpreta una variante di Stark che diventa Dottor Destino.

Come la teoria di Reddit influenzerà Avengers: Doomsday?

I sostenitori della teoria di Reddit sono convinti che Marvel possa rielaborare alcune scene chiave dei film per stabilire il ruolo di Destino in Avengers: Doomsday, riformulando alcuni momenti chiave della Fase 2 nell'ottica di dimostrare la sua influenza. La frase "Nuova maschera, stesso compito" suggerisce che Tony Stark proseguirà la sua missione come Dottor Destino, ma senza freni morali.

Avremo la conferma o la smentita della bontà di questa teoria con l'arrivo al cinema di _Avengers: Doomsday, previsto per il luglio 2026.