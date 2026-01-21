Avengers: Doomsday eclisserà "tutto ciò che Marvel ha fatto finora"

Secondo una nuova indiscrezione il nuovo film in arrivo a dicembre sarà ricchissimo di scene d'azione e si aprirà con una sequenza epocale.

Dopo gli alti e bassi della saga del Multiverso, il ritorno dei Russo alla regia dei due nuovi capitoli della saga degli Avengers punta a replicare il successo di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Secondo un nuovo rumor, però, Avengers: Doomsday sarà talmente ricco di azione da eclissare "tutto ciò che Marvel ha fatto finora".

Lo YouTuber John Campea sembra particolarmente fiducioso tanto che parla in termini entusiastici del cinecomic in preparazione. "C'è una cosa che non vi ho ancora detto", ha spiegato lo YouTuber. "Quello che una fonte mi ha riferito è che l'enorme quantità di azione eclisserà tutto ciò che la Marvel ha mai fatto. La gente impazzirà. L'inizio del film ti spara lontano come un cannone. Non c'è un momento di introduzione: è un'azione colossale fin dall'inizio, la portata è folle e non si ferma mai."

Cosa conterrà la spettacolare sequenza iniziale di Avengers: Doomsday anticipata dai rumor?

Le dichiarazioni entusiastiche di John Campea hanno innescato le speculazioni sul contenuto dello spettacolare incipit di Avengers: Doomsday. Un'incursione nel mondo del Dottor Destino, forse? La battaglia tra gli X-Men e le Sentinelle? Destino che annienta il Consiglio dei Kang in un colpo solo?

Un primissimo piano di Chris Hemsworth nei panni di Thor

Purtroppo per il momento è impossibile saperlo perché non abbiamo nessuno spoiler a cui appigliarci vista la segretezza di Marvel attorno al progetto. Bisognerà aspettare e vedere. Tuttavia, la notizia della presenza di alcune delle scene d'azione più grandi e folli dell'MCU nel cinecomic sarà sicuramente accolta con favore dai numerosi fan.

D'altro canto, con gli Avengers, gli X-Men, i Fantastici Quattro e probabilmente una variante di Spider-Man tutti pronti a condividere lo schermo in Avengers: Doomsday, cos'altro avremmo potuto aspettarci?

Parlando dei quattro teaser trailer di Avengers: Doomsday lanciati nell'ultimo mese al cinema in coppia con Avatar: Fuoco e Cenere e poi diffusi in rete, il co-regista Joe Russo ha dichiarato: "Ognuno di quei trailer è un indizio. E fa tutto parte di una storia più ampia. Quindi, direi che Doomsday è già iniziato per voi".

A proposito del ritorno di Steve Rogers, il regista ha aggiunto: "Il suo ruolo centrale negli Avengers e la narrazione più ampia di ciò che è stato l'MCU, sono molto personali per noi".

Avengers: Doomsday uscirà il 18 dicembre, mentre Avengers: Secret Wars seguirà l'anno successo, il 17 dicembre 2027.