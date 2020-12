Grande Fratello Vip 5, Filippo Nardi: il pubblico chiede la squalifica per le frasi sessiste

Le frasi sessiste di Filippo Nardi hanno indignato il pubblico del Grande Fratello VIP 5, che ora ne chiede la squalifica: il concorrente rischia di dover lasciare la casa di Cinecittà per aver offeso Maria Teresa Ruta, e non solo, con parole e allusioni volgari.

Era il 2001 quando Filippo Nardi abbandonò la casa del Grande Fratello 2 dopo una violenta crisi di nervi per la mancanza di sigarette. Diciannove anni dopo Alfonso Signorini lo ha voluto nella Casa del Grande Fratello Vip e, forse, se ne sta già pentendo. In poche ore il concorrente di origini inglesi ha sfoggiato un campionario di battute sessiste da far accapponare la pelle e provocare una rivolta sui social.

In queste ore la sua vittima preferita è Maria Teresa Ruta della quale ha detto, in sequenza: "secondo me è borderline. Non sono un medico, ma secondo me è così. Borderline, sì, e anche psicosi a momenti". Poi dopo aver detto che gli viene da vomitare a guardarla ha avuto un'uscita che avrebbe meritato l'espulsione immediata, senza neanche aspettare la diretta di venerdì: "Se fosse l'ultima donna sulla faccia della Terra ci farei una sveltina, solo la punta" e guardando attraverso il vetro che divide il giardino dalla veranda dove erano sedute le concorrenti ha detto "La veranda sembra la piazzetta di Amsterdam, quelle due sono in sconto, quella ha più esperienza".

Ma è nella notte appena passata che Nardi ha superato il limite della tollerabilità. I concorrenti erano tutti riuniti nella stanza arancione, mancavano solo Tommaso Zorzi e Cristiano Malgioglio che erano andati a dormire. Maria Teresa Ruta si è addormentata sul letto con la bocca aperta. "Teabagging, teabagging, yeah, quanto mi pagate se teabaggo la Ruta?" ha detto il falso nobile. Nessuno lo ha rimproverato, Andrea Zelletta ha pensato solo al regolamento dicendo "ma no, ci squalificano". Nessuno dei concorrenti ha detto nulla, cosa ancora più vergognosa.

Ma Filippo Nardi non si è fermato, mentre Dayane Mello lavava i piatti le ha detto in maniera ammiccante "Sei bagnata?", a Giulia Salemi ha fatto notare che fa sfoggio eccessivo del lato B, oltre a una serie di altre affermazioni francamente irripetibili (compresa quella sulle gravidanze nella casa di Cinecittà). Per questo nessuno che segue il Grande Fratello Vip 5 si meraviglia che in tendenza su Twitter ci sia l'hastag #fuorinardi.