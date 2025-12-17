"Non finisce qui", Fabrizio Corona a telefono con Fiorello parla del caso Signorini

Nel corso della sua trasmissione radiofonica La Pennicanza, Fiorello è tornato sull'argomento più discusso delle ultime ore: le accuse mosse da Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini durante il podcast Falsissimo. Un tema delicato, che ha inevitabilmente conquistato l'attenzione del mondo dello spettacolo e dei social.

Le accuse di Corona lanciate da Falsissimo

A introdurre l'argomento è stato Fabrizio Biggio, che ha ricordato come Corona sia oggi al centro della discussione per il presunto scoop su Signorini. "È una cosa delicata, non ci voglio entrare - ha spiegato - ma sono stati mostrati messaggi, chat, in cui si esplicitano delle cose", ha detto a proposito della denuncia di Corona al modo in cui Signorini avrebbe fatto le selezioni per il Grande Fratello.

Fiorello parla del caso Signorini tra sarcasmo e shock

A quel punto il conduttore ha alleggerito il clima con una delle sue battute, rivolgendosi direttamente a Corona: "Ma tu mandi messaggi a Signorini? Ma no! A me li devi mandare. Mi mandi le foto in mutande e io ti faccio lavorare, ma cos'è questa storia?". E poi: "Io e Corona siamo amici, è vero, gli voglio bene. Però devo dire che su questa situazione mai avrei potuto immaginare una cosa del genere. Non trovo le parole, è da ieri che ho la faccia scioccata. Vedo video, foto, di tutto che circola sui social. Ma voglio anche dire che non tutti sono della stessa opinione".

Fiorello chiama Fabrizio Corona

Fiorello ha poi spiegato perché fosse inevitabile parlare del caso: "Non potevamo far finta di nulla. È l'argomento del giorno, ne parlano tutti. Il lavoro è lavoro e noi facciamo questo mestiere. Se è vero - e noi non sappiamo come stiano realmente le cose - qui ci sono messaggi, screenshot, foto. Ieri si vedevano immagini censurate e sfocate, ma si capiva cosa rappresentavano. Io le ho viste, non posso fare l'ipocrita. Un giorno tocca a te e un giorno tocca a me: quando fai questo lavoro capita che le prendi".

La telefonata con Corona che rilancia: nuove rivelazioni in arrivo

Nonostante avesse detto di non volerlo contattare, Fiorello alla fine la chiamata a Fabrizio Corona l'ha fatta davvero. L'ex re dei paparazzi ha subito scherzato sulla vicenda: "Ho uno scoop per te! Mio figlio di un anno ha già iniziato a parlare. Sai cosa mi ha detto? 'Papà, voglio fare il provino per entrare al Grande Fratello Vip'".

Poi sono arrivati i complimenti a Fiorello: "Per me è come un fratello, abbiamo lo stesso sangue siciliano. Posso dire che l'unico vero, pulito e onesto al 100% in questo lavoro è lui". Infine, Corona ha lanciato un'anticipazione che lascia intendere nuovi sviluppi: "Voglio darti un'anteprima assoluta: la storia che ho lanciato ieri non finisce qui".