Don't Worry Darling: Florence Pugh ringrazia il cast, ma l'unica persona che nomina è Chris Pine

Dopo i drammi veneziani, veri o presunti, legati a Don't Worry Darling, Florence Pugh ha preso la parola sui social per ringraziare tutto il cast e il team del film, ma l'unica persona che nomina è Chris Pine.

Quella di Florence Pugh alla Mostra di Venezia è stata una toccata e fuga. L'attrice inglese, impegnata a Budapest sul set del sequel di Dune, ha disertato la conferenza stampa per partecipare solo al red carpet e alla premiere di Don't Worry Darling. Tempo ristretto, ma sufficiente perché accadessero molte cose.

Nonostante la tensione imbarazzante tensione che si respirava tra alcuni membri del cast, Florence Pugh si è rivolta a Instagram per ringraziare il cast con un post che accompagna la foto del cast al completo.

"Sto ancora realizzando! Che momento incredibile è stato questo?" scrive Pugh. "Non ero mai stata al Festival del Cinema di Venezia prima d'ora. È stato fantastico! La folla! Gli applausi! L'energia è stata incredibile".

Florence Pugh ha aggiunto un ringraziamento al cast, anche se non ha specificato nessuno per nome a esclusione di Chris Pine (che non ha Instagram): "Un enorme congratulazioni a tutti noi in piedi su quel red carpet. Siamo stati presentati in anteprima a Venezia! Di per sé un'enorme vittoria meravigliosa. Davvero non saremmo stati lì senza il vostro talento e lo apprezziamo enormemente. Inoltre, non posso fare a meno di sottolineare pubblicamente quanto sia dannatamente carino ed esilarante Chris Pine per essere il fotografo n. 1, che si mette in ginocchia nonostante i pantaloni bianchi appena stirati. Questa è dedizione. Ti adoro Chrissy".

Nella sezione commenti, Florence Pugh ha ricevuto l'affetto dei fan e dei colleghi Nick Kroll e Gemma Chan.

Harry Styles scherza sul palco: "Ho fatto un salto a Venezia per sputare addosso a Chris Pine"

In Don't Worry Darling, Florence Pugh interpreta Alice, una casalinga anni '50 in una società artificialmente perfetta nel deserto, dove suo marito (Harry Styles) e gli altri uomini vanno ogni mattina a lavorare su una montagna misteriosa dove forze soprannaturali ne fanno un luogo proibito per le donne. Col tempo, Alice arriva a sospettare che una forza nefasta stia costringendo lei e le altre donne prigioniere di questa società idilliaca.

L'uscita italiana di Don't Worry Darling è fissata per il 22 settembre.