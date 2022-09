Harry Styles scherza sul palco: "Ho fatto un salto a Venezia per sputare addosso a Chris Pine"

Harry Styles ha fatto ritorno sul palco del Madison Square Garden di New York per completare la serie di concerti prevista e si è preso un momento pet ironizzare sul presunto sputo a Chris Pine.

Dopo il passaggio alla Mostra del Cinema di Venezia 2022, dove ha presenziato all'anteprima mondiale di Don't Worry Darling, Harry Styles è tornato nella sua location naturale, il palco del Madison Square Garden, dove si è preso un momento per scherzare sul presunto sputo a Chris Pine.

"Questo è il nostro decimo spettacolo al Madison Square Garden. È meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso essere di nuovo a New York. Ho fatto un salto veloce a Venezia per sputare addosso a Chris Pine", dice scherzando Styles nel filmato catturato dai fan. "Ma non preoccupatevi, siamo tornati!"

Don't Worry Darling, film diretto da Olivia Wilde, con cui Harry Styles ha intrecciato una relazione sul set, è da giorni al centro dell'attenzione a Venezia 2022 e non per la qualità del film. Tra i vari pettegolezzi sorti intorno al film, un video diventato virale sui social media sembra mostrare Harry Styles che sputa sul collega Chris Pine mentre si siede alla premiere in Sala Grande. Tuttavia, l'atto non era chiaramente distinguibile nelle registrazioni e da allora è stato contestato dai rappresentanti di Pine.

"Questa è una storia ridicola - una fabbricazione completa e il risultato di una strana illusione online che è chiaramente ingannevole e consente speculazioni sciocche", ha detto il portavoce di Chris Pine in una dichiarazione a Variety. "Solo per essere chiari, Harry Styles non ha sputato su Chris Pine. Non c'è nient'altro che rispetto tra questi due uomini e qualsiasi illazione è un palese tentativo di creare un dramma che semplicemente non esiste".

Una fonte vicina alla Mostra del Cinema di Venezia ha dichiarato a Variety che non c'era tensione tra Styles e Pine durante la premiere e che un potenziale incidente di sputi non è stato segnalato da nessuno durante l'evento.

In Don't Worry Darling Florence Pugh interpreta Alice, una casalinga anni '50 in una società artificialmente perfetta nel deserto, dove suo marito (Harry Styles) e gli altri uomini vanno ogni mattina a lavorare su una montagna misteriosa dove forze soprannaturali ne fanno un luogo proibito per le donne. Col tempo, Alice arriva a sospettare che una forza nefasta stia costringendo lei e le altre donne prigioniere di questa società idilliaca.

L'uscita italiana di Don't Worry Darling è fissata per il 22 settembre.