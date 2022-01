Don't Look Up: il numero di telefono nello spot con DiCaprio conduce a una linea erotica

Don't Look up contiene uno spot in cui Leonardo DiCaprio sponsorizza un numero di telefono governativo da chiamare in caso di ansia per la prossima fine del mondo; ebbene, in realtà si tratta di una linea erotica.

Don't Look Up, hit Netflix nonché film più discusso delle ultime settimane, contiene una scena in cui lo scienziato di Leonardo DiCaprio compare in uno spot che promuove un numero di telefono governativo da chiamare in caso di ansia per l'imminente fine del mondo. Ebbene, alcuni spettatori hanno deciso di comporre il numero in questione scoprendo che si tratta di una linea erotica.

Don't Look Up: Leonardo DiCaprio durante una scena

Alcuni diligenti spettatori si sono appuntati il numero che compare durante lo spot per la linea governativa che dia la "pace della mente" - il numero è 1-800-532-4500 - scoprendo che condurrebbe in realtà a una hotline erotica.

"Complimenti a te, Don't Look Up, che indichi come numero telefonico di BASH per la prevenzione dello stress da asteroidi una hotline erotica nella tua zona", ha scritto una persona su Twitter. Un altro utente ha twittato: "Perché Look Up ha messo un numero di telefono nel film che in realtà è una linea a luci rosse?????"

Come specifica People, non è chiaro se l'inclusione del numero di telefono erotico fosse intenzionale. Al momento Netflix non ha risposto alla richiesta di commento.

Nella scena incriminata, il Dr. Mindy di DiCaprio dice: "In questo momento, milioni di voi stanno avendo gli stessi dubbi e domande sulla cometa in avvicinamento. Ecco perché BASH Cellular, in collaborazione con il governo degli Stati Uniti, sta creando una nuova linea diretta, gratuita, per rispondere a tutte le vostre domande. E chissà: forse, solo forse uno dei nostri scienziati può essere quell'amico su cui tutti abbiamo bisogno di appoggiarci durante i tempi incerti."

Don't Look Up: la scena di nudo di Meryl Streep nasce da una sua improvvisazione

Una seconda voce aggiunge: "Chiama il numero 1-800-532-4500 per la massima tranquillità. Offerta disponibile solo per i clienti BASH. I dettagli della chiamata possono essere condivisi con altre filiali per migliorare la tua esperienza futura da cliente. Si applicano le tariffe di roaming".

Alla hotline, nella vita reale, risponde una voce di donna che dice: "Benvenuti nella hotline più hot d'America. Ragazzi, ragazze sexy stanno aspettando di parlare con voi. Premete 1 ora. Donne, per parlare gratuitamente con ragazzi interessanti ed eccitanti, premete 2 per connettervi gratuitamente ora."

Qui la nostra recensione di Don't Look Up, disponibile su Netflix dal 24 dicembre.