Don't Look Up: Leonardo DiCaprio ha criticato la scena di nudo con Meryl Streep

Leonardo DiCaprio è uno dei protagonisti del film Don't Look Up e il regista Adam McKay ha svelato che il premio Oscar aveva criticato la presenza di una scena di nudo con protagonista Meryl Streep.

L'attrice non aveva fatto nessun commento negativo in merito a quel passaggio della storia, tuttavia il suo collega non era d'accordo con il filmmaker.

Adam McKay, intervistato da The Guardian, ha infatti raccontato che nel suo film Don't Look Up c'è una scena in cui il Presidente Orlean, personaggio affidato a Meryl Streep, viene mostrato senza veli. L'attrice non ha interpretato quella scena e ha utilizzato una controfigura, tuttavia Leonardo DiCaprio ha espresso delle perplessità. Il regista ha sottolineato: "Lei è senza paura. E sì, quella è una controfigura. Ma sapete chi ha avuto un problema con quella scena? Leo".

McKay ha spiegato: "Considera Meryl la nobiltà cinemaografica... una figura speciale nella storia del cinema". Il regista ha quindi aggiunto: "Non gli piaceva l'idea di vederla con un tatuaggio sul fondoschiena, mentre cammina nuda per un secondo. Mi ha detto qualcosa tipo 'C'è davvero bisogno di mostrare quel dettaglio?'. E io ho risposto 'Si tratta del Presidente Orlean, non è Meryl Streep'. Ma lei non ha nemmeno battuto ciglio. Non ha nemmeno parlato della questione".

Leonardo DiCaprio conosce Meryl Streep fin dal 1996, anno in cui le due star hanno recitato insieme nel film La stanza di Marvin, situazione che forse l'ha spinto a un atteggiamento protettivo nei suoi confronti.

Adam McKay è sceneggiatore e regista di Don't Look Up che racconta la storia di due esperti in astronomia che devono intraprendere un tour mediatico per avvisare l'umanità che è in arrivo un asteroide che distruggerà la Terra.

Leonardo DiCaprio (C'era una volta a... Hollywood) e Jennifer Lawrence (Dark Phoenix) avranno il ruolo dei due scienziati al centro della trama. Tra gli interpreti anche Meryl Streep (The Prom), Jonah Hill (The Beach Bum), Himesh Patel (Yesterday), Timothée Chalamet (Dune), Cate Blanchett (Where'd You Go, Bernadette?), Rob Morgan (Luke Cage), Tyler Perry (Gone Girl, Vice), Melanie Lynskey (Castle Rock, Mrs. America), e Ron Perlman (Hellboy, Monster Hunter).

Le star che appaiono con un cameo sono invece Ariana Grande (Kidding), Kid Cudi (Bill & Ted Face the Music), Matthew Perry (Friends), e Tomer Sisley (Messiah). Nel cast, infine, ci sono anche Mark Rylance e Michael Chiklis.