Don't Look Up: Jennifer Lawrence è stata pagata meno di Leonardo DiCaprio

Jennifer Lawrence è 'estremamente soddisfatta' del suo compenso per Don't Look Up, anche se è stata pagata meno del suo co-protagonista: Leonardo DiCaprio.

Jennifer Lawrence ha rivelato di essere stata pagata meno di Leonardo DiCaprio, il suo co-protagonista di Don't Look Up. L'attore ha guadagnato 5 milioni di dollari in più rispetto alla Lawrence, la quale ha ottenuto un compenso di 25 milioni per recitare nella commedia diretta da Adam McKay.

Intervistata da Vanity Fair, l'attrice 31enne ha rivelato di aver combattuto perché il suo nome comparisse per primo nei titoli di coda del film, spiegando che "era la numero uno sul foglio dell'Ordine del giorno" e voleva che questo fosse "riflesso" anche nei titoli della pellicola.

Tuttavia, sebbene sia riuscita ad ottenere il primo posto nei titoli di coda, in seguito la star ha appreso che il suo co-protagonista ha guadagnato ben 30 milioni di dollari, rispetto ai suoi 25 milioni, l'equivalente di 83 centesimi per ogni dollaro pagato a DiCaprio.

Parlando della discrepanza retributiva, l'attrice ha ammesso che "per quanto concerne il box office, Leo porta molti più fan al cinema rispetto a lei" e ha ripetuto più volte di essere "estremamente fortunata e soddisfatta del suo accordo e del suo compenso".

Il divario retributivo tra la Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio, in realtà, è stato segnalato per la prima volta lo scorso settembre, quando Variety ha condiviso un elenco delle star più pagate del settore, rivelando la discrepanza di 5 milioni di dollari negli stipendi dei co-protagonisti di Don't Look Up.