Donnie Darko: Richard Kelly parla della possibile realizzazione di un sequel

Donnie Darko ha debuttato nelle sale venti anni fa e il regista Richard Kelly è ora tornato a parlare dei possibili progetti ambientati nel mondo che ha creato, rivelando che ora sembra aver ottenuto il controllo sull'uso dei personaggi, alimentando le ipotesi che venga realizzato un sequel.

Nelle sale in precedenza arrivato S. Darko, che raccontava la storia di Sam, la sorella del protagonista del cult, progetto che non aveva però ottenuto la sua approvazione.

Richard Kelly non era stato coinvolto in nessun modo con la realizzazione di S. Darko, rivelatosi un insuccesso ai box office. Il regista aveva più volte spiegato che non aveva i diritti necessari a impedire la realizzazione di quel lungometraggio o avere un qualche tipo di controllo. La situazione, negli ultimi anni, sembra però essere cambiata e in un'intervista rilasciata a

ComicBook, ha dichiarato: "Non so se ho il permesso di parlare di qualsiasi cosa relativa a Donnie Darko. Ma devono passare sopra il mio cadavere perché non permetterei a nessuno di fare qualcosa in quel mondo senza il mio contributo e controllo".

Richard Kelly ha però alimentato le speranza dei fan dichiarando: "Sarei davvero, davvero, davvero eccitato alla possibilità di rivistare quel mondo in un modo davvero ambizioso".

Donnie Darko: guida all'interpretazione

Il filmmaker, a ComingSoon, aveva recentemente confermato che il progetto di realizzare un nuovo capitolo del franchise potrebbe essere realizzato: "Probabilmente non posso dire nulla oltre al fatto che si è completato molto lavoro. Spero che potremo esplorare quel mondo in un modo davvero grande ed eccitante. Ma vedremo quello che accadrà. Ci abbiamo lavorato molto".