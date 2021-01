Donnie Darko: il regista Richard Kelly non può parlare del sequel

Un possibile seguito del cult del 2001 Donnie Darko potrebbe essere in lavorazione, ma il regista Richard Kelly non ne può parlare.

Un possibile sequel del cult del 2001 Donnie Darko, flop al botteghino trasformatosi poi in un vero e proprio classico della fantascienza, potrebbe essere in lavorazione, ma il regista Richard Kelly è impossibilitato a parlarne.

Jake Gyllenhaal tiene Jena Malone tra le braccia in una scena di Donnie Darko

Donnie Darko racconta la storia di un teeneager di nome Donnie, interpretato da Jake Gyllenhaal, tormentato dalle visioni di un coniglio demoniaco di nome Frank che lo mette in guardia da un'imminente tragedia. Frank spinge Donnie a commettere vari crimini, e uno psichiatra gli diagnostica una forma di schizofrenia paranoide, ma man mano che i giorni passano le previsioni di Frank sembrano prendere corpo. Nel 2009 è stato realizzato uno pseudo sequel, S. Darko, dedicato alla sorellina di Donnie che si ritrova intrappolata in un loop spazio-temporale. Il progetto, realizzato senza il coinvolgimento del regista Richard Kelly, si è rivelato un flop colossale ottenendo un disastroso punteggio del 13% su Rotten Tomatoes.

Donnie Darko: 15 anni dopo, l'elogio al Deus ex Machina

In occasione del ventennale di Donnie Darko, ComingSoon.net ha intervistato Richard Kelly chiedendogli notizie di un possibile sequel. Il regista ha anticipato che sarebbe in fase di sviluppo una storia ambientata nello stesso universo di Donnie Darko, ma ha aggiunto di non poter fornire alcun tipo di dettaglio:

"Beh, probabilmente mi è permesso di dire solo che è sia stata completata un'enorme quantità di lavoro. Spero che potremo tornare a esplorare quel mondo in modo grandioso ed emozionante, ma vedremo cosa accadrà. Posso solo dire che è stato fatto molto lavoro".