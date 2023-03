Doctor Who, diamo un ulteriore sguardo al nuovo look di David Tennant [FOTO]

David Tennant ha fatto ritrorno in Doctor Whyo, e ora delle foto inedite ci permettono di ammirare meglio il suo nuovo look nella serie.

Doctor Who per anni è stato associato alla figura di David Tennant, e ora che l'attore ha fatto ritorno nello show, avremo modo di rivederlo in uno dei suoi ruoli più iconici... Ma con un look diverso, che ci viene mostrato meglio in queste foto diffuse da BBC per il Red Nose Day.

Attenzione, possono seguire spoiler su Doctor Who.

In occasione della nota ricorrenza, l'emittente inglese ha infatti condiviso degli scatti di un imminente sketch per Comic Relief, in cui compare anche David Tennant in versione Quattordicesimo Dottore, come segnala anche GamesRadar.

Il costume, che avevamo già potuto vedere in tv nell'ultimo episodio dello show "The Power of the Doctor" andato in onda lo scorso ottobre, ha delle somiglianze con il vecchio outfit di Tennant versione Decimo Dottore, ma punta più sul blu, sul grigio e sul bianco, e sul marrone (ma sempre con le immancabili Converse).

Doctor Who, David Tennant: "Credevo sarebbe stato difficile ritrovare il ritmo giusto, e invece..."

Tennant ritornerà ancora nei panni del Dottore nello speciale per il 60esimo anniversario di Doctor Who, prima di passare il testimone al Quindicesimo Dottore interpretato da Ncuti Gatwa.