Doctor Who, David Tennant: "Credevo sarebbe stato difficile ritrovare il ritmo giusto, e invece..."

Il ritorno di David Tennant in Doctor Who era stato annunciato da tempo, e ora la star commenta come è stato ritrovarsi di nuovo parte della serie.

Doctor Who continua a regalare sorprese e grandi momenti ai suoi fan, e il ritorno di David Tennant nello show era sicuramente tra gli eventi più attesi dai Whovian. Ora, la star commenta com'è stato ritrovarsi di nuovo parte attiva di questo universo.

Attenzione, seguono spoiler per il futuro dello show e dall'episodio "_The Power of the Doctor".

Si parlava ormai da tempo del ruolo che avrebbe potuto David Tennant in Doctor Who a seguito del suo annunciato ritorno nella serie targata BBC, e i rumor su una possibile rigenerazione che portasse ancora una volta il volto del Decimo Dottore si facevano sempre più insistenti.

Tuttavia, non abbiamo potuto trovare conferme fino all'episodio andato in onda nelle scorse ore, "The Power of the Doctor", in cui abbiamo assistito alla rigenerazione di 13 (Jodie Whittaker) in... sì, proprio lui: David Tennant!

Doctor Who: i video della rigenerazione di Jodie Whittaker e del prossimo episodio svelano molti spoiler

È stata in questa sede, infatti, che siamo venuti a conoscenza di un importante dettaglio: secondo il conteggio ufficiale, come ha reso noto anche lo showrunner Russell T. Davies, Tennant è ora il 14esimo Dottore, mentre quello di Ncuti Gatwa sarà il 15esimo.

"Se ritenete l'apparizione di David Tennant uno shock, aspettate di vedere le sorprese che abbiamo ancora in serbo per voi!" ha commentato subito dopo l'episodio Davies, come riporta anche Deadline "Il percorso che ci porterà al 15esimo Dottore di Ncuti è irto di mistero, horror, robot, marionette e divertimento. E come si collega al ritorno della meravigliosa Donna Noble? Come, cosa, perché? Vi diamo un anno intero per specularci su, poi si apriranno le porte dell'inferno!".

Sembra dunque che Tennant ci farà compagnia ancora per un po', e nonostante i suoi comprensibili timori, l'attore sembra esserne più entusiasta che mai: "Ero preoccupato, credevo sarebbe stato difficile ritrovare il ritmo giusto, ma invece è andato tutto liscio" ha commentato ai microfoni di Today.

"Siamo riusciti a mantenere intatta l'essenza dello show e il mondo ora ha un momento davvero entusiasmante da attendere con trepidazione" ha poi aggiunto "Doctor Who ha rappresentato un periodo meraviglioso della mia vita, e mi scorre ancora nel sangue, per cui poter tornare a essere parte di questo show, poter proseguire quando pensavo che sarebbe rimasto solo un ricordo, è stato assolutamente un dono".

Doctor Who tornerà sugli schermi nel 2023, e noi non vediamo l'ora. E voi?