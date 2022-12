Doctor Who: il Dottore vi augura buone feste con il trailer dello speciale del 60esimo anniversario

Nel 2023 avremo ben tre appuntamenti con Doctor Who e le celebrazioni del suo 60esimo anniversario, ma per queste feste godiamoci il nuovo trailer.

Doctor Who è pronto a tornare nel 2023 con tre attesissimi appuntamenti dedicati alle celebrazioni del 60esimo anniversario della serie targata BBC, ma nel frattempo, bisogna festeggiare con un nuovissimo trailer dell'evento televisivo.

Cosa sono le feste senza Doctor Who? Beh, sicuramente sarebbero un po' più noiosette... Ragion per cui BBC ha deciso di allietarle con un nuovo trailer degli episodi speciali che vedremo, purtroppo, solo tra diversi mesi.

"Volevamo donare ai fan, agli amici e alle famiglie un piccolo e adorabile regalo di Natale... Con la promessa che il 2023 sarà un anno all'insegna di Doctor Who!" ha affermato lo showrunner in carica della serie, Russell T. Davies, come riporta anche il sito della BBC.

L'ultimo episodio di Doctor Who andato in onda quest'anno su BBC [spoiler per chi non sa ancora nulla al riguardo] aveva visto tornare nei panni del personaggio titolare un volto noto, David Tennant.

E sebbene i rumor che ciò potesse accadere circolavano già da tempo, la reazione dei fan al suo essere ufficialmente il Quattordicesimo Dottore (oltre che, ovviamente, il Decimo) - prima dell'avvento di Ncuti Gatwa come Quindicesimo Dottore - ha rispecchiato abbastanza quella del Dottore negli ultimi secondi dell'episodio.

Ora, nel video condiviso nelle scorse ore, scopriamo altri dettagli riguardo al ruolo che vecchie e nuove conoscenze avranno nello show: oltre ai già annunciati Catherine Tate, Yasmin Finney e Neil Patrick Harris rivedremo infatti Jacqueline King nelle vesti della madre di Donna Noble, Sylvia, e Karl Collins sarà il marito di Donna, Shaun. Inoltre, Ruth Madeley apparirà nella serie nel ruolo di Shirley Anne Bingham.

Doctor Who, a Disney+ i diritti di distribuzione globale

Cosa accadrà in questo speciale, e come avverrà la transizione dal Quattordicesimo al Quindicesimo Dottore? Quali sorprese ci riserva ancora Doctor Who? Lo scopriremo solo a novembre 2023.