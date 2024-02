Doctor Who, Matt Smith: 'Ero dubbioso se accettare il ruolo perché ero giovane e stupido'

Con il debutto della Stagione 14 di Doctor Who alle porte, uno dei Dottori più amati della serie fantascientifica, Matt Smith, ha ricordato quando gli fu offerto il ruolo dell'Undicesimo Dottore nella serie BBC.

Dopo il mandato di David Tennant, Smith ha guidato la serie dal 2010 al 2013. Nel corso di tre stagioni e dello speciale per il 50° anniversario della serie, l'Undicesimo Dottore di Smith ha affrontato la fine dell'universo, un elaborato complotto per togliergli la vita, il mistero di una donna che continuava a incontrare nella storia e il suo momento più buio.

Le parole di Smith

Sebbene Smith avesse qualche riserva sull'essere associato a questo ruolo in età così giovane, l'attore si è detto sostanzialmente contento di aver accettato la parte.

"Ero giovane e un po' sciocco, lo sono ancora, solo che sono più vecchio. Ho pensato, beh, sai, sarei sempre stato solo Doctor Who? E poi ho capito che essere sempre associati a Doctor Who è fantastico. È una cosa fantastica. È ancora uno dei grandi piaceri della mia vita. Ne sono molto, molto orgoglioso".

Il Doctor Who di Smith ha trasformato lo show in fenomeno culturale

L'apprensione di Smith nell'interpretare il Dottore è comprensibile, data la sua mancanza di esperienza precedente con il franchise prima di essere scritturato. L'attore aveva rivelato in alcune interviste di non conoscere la storia di Doctor Who, ma che voleva comunque guardare all'era classica, in particolare alle storie del Secondo Dottore sopravvissuto di Patrick Troughton, per trarre ispirazione su come realizzare l'Undicesimo Dottore. La dedizione di Smith non sarebbe andata sprecata, perché la sua era avrebbe visto la serie raggiungere nuovi traguardi.

Sulla scia della popolarità dell'era di Tennant, l'arrivo di Smith ha visto Doctor Who crescere in modo esponenziale. Nella sua prima stagione completa, il divario tra la messa in onda nel Regno Unito e negli Stati Uniti si è ridotto, poiché BBC America ha gestito la distribuzione e ha permesso alla serie di andare in onda lo stesso giorno in entrambi i Paesi.

Insieme alle crescenti discussioni su siti di social media come Twitter e Tumblr, e all'entusiasmo per il 50° anniversario di Doctor Who, la serie fantascientifica è diventata immensamente popolare e più riconoscibile nella cultura pop di quanto non lo fosse prima.

Smith tornerà quest'anno nella Stagione 2 di House of the Dragon.