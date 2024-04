Movieplayer al Comicon 2024: il programma della nostra live del 25 aprile

Il team di Movieplayer.it è già pronto per il Comicon 2024, scopriamo insieme il programma delle live Twitch che ci accompagneranno ogni giorno dalle 10 alle 18 per tutta a durata della manifestazione.

Il Comicon di Napoli 2024 ai nastri di partenza. Dal 25 al 28 aprile la Mostra d'Oltremare di Napoli diventerà l'ombelico del mondo per gli appassionati di cinema, televisione, fumetti, mostre e videogame. Oltre 560 eventi in programma e più di 450 ospiti provenienti da tre continenti, come sempre con un nucleo centrale presso la Mostra d'Oltremare e un programma OFF di appuntamenti e mostre diffuse in città.

Tra gli eventi più attesi del primo giorno del Comicon Napoli 2024, giovedì 25 aprile, alle 15:00, presso il Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare, saranno svelate le prime segretissime immagini del film Il segreto di Liberato di Francesco Lettieri, al cinema il 9 maggio per una settimana, distribuito da BeWater Film. Giuseppe Squillaci e LRNZ, registi delle sequenze animate del lungometraggio, incontreranno il pubblico e mostreranno in anteprima alcune scene.

Comicon Napoli 2024: ospiti, eventi, mostre

Ma domani è anche il giorno dedicato alla serie inglese di culto Doctor Who. Alle 14:00 presso la Sala Italia si terrà il panel esclusivo che mostrerà una clip inedita della nuova stagione, che debutterà l'11 maggio su Disney+ e vedrà vede protagonisti il Quindicesimo Dottore, interpretato da Ncuti Gatwa, e Ruby Sunday, interpretata da Millie Gibson. Da non perdere anche il panel dedicato al film Borderlands, condotto dal nostro Antonio Cuomo con Francesco Serino di Multiplayer.it.

Il team di Movieplayer.it al Comicon Napoli 2024

Naturalmente ci saremo anche noi di Movieplayer.it che, insieme ai cugini di Multiplayer.it, vi terremo compagnia con un programmazione live in streaming su Twitch ogni giorno dalle 10:00 alle 18:00 per tutta la durata del Comicon. Cercate il box trasparente di Movieplayer. I nostri Antonio Cuomo, Erika Sciamanna e Damiano Panattoni vi intratterranno commentando le novità presentate al Comicon con l'aiuto di prestigiosi ospiti. Il 25 aprile saranno con noi l'astronauta Paolo Nespoli, oltre a Giuseppe Squillaci e LRNZ, registi delle sequenze animate del lungometraggio Il segreto di Liberato. Previsto anche un nostro intervento al panel sull'animazione italiana oggi con Marino Guarnieri. Venite a trovarci e, per chi non potrà essere fisicamente presente a Napoli, seguiteci live su Twitch per saggiare l'atmosfera della manifestazione e scoprirne i segreti.

Il programma delle live di Movieplayer.it del 25 aprile