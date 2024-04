Doctor Who 15: Ncuti Gatwa avrà una seconda companion interpretata da Varada Sethu

Il Dottore interpretato da Ncuti Gatwa avrà 2 companion nella stagione 15 di Doctor Who, la seconda che vedrà protagonista la star di Sex Education: BBC ha infatti annunciato l'arrivo nel cast di Varada Sethu. Millie Gibson resterà tra gli interpreti dello show, nonostante alcune indiscrezioni avessero sostenuto fosse pronta a un addio allo show cult.

Chi è la nuova companion

Varada Sethu, prima di recitare in Doctor Who, aveva interpretato Cinta Kaz nella serie Andor e, recentemente, aveva fatto parte del cast di Jurassic World Dominion, Annika e Strike Back. Le riprese dei nuovi episodi, che arriveranno nel 2025 su BBC e Disney+, sono attualmente in corso.

Varada ha dichiarato: "Mi sento la persona più fortunata al mondo: è un tale onore essere una parte del Whoniverse e sono così grata nei confronti dell'intera famiglia di Doctor Who - perché è quello che sono - per avermi accolta a braccia aperte e avermi fatto sentire così a casa. Non potrei chiedere un team migliore rispetto a Ncuti e Millie con cui essere in questa avventure, sarà così divertente!".

Russell T. Davies, showrunner e sceneggiatore della serie, ha confermato che Sethu reciterà accanto a Ncuti Gatwa e Millie Gibson, ricordando che aveva collaborato con lei in occasione di una produzione BBC di Sogno di una notte di mezza estate e anticipando che nella prossima stagione ci sarà una posta in gioco davvero alta per i protagonisti!

Doctor Who: Varada Sethu con Ncuti Gatwa e Millie Gibson

Doctor Who "The Church on Ruby Road", la recensione: la nuova era della serie inizia con emozioni e follia

Gli episodi in arrivo a maggio

L'11 maggio arriveranno su Disney+ gli episodi della stagione 14, in cui il Dottore e la sua compagna Ruby Sunday (Gibson) viaggiano attraverso il tempo e lo spazio, vivendo avventure che vanno dall'Inghilterra dell'epoca della Reggenza a mondi futuri devastati dalla guerra. Nel corso dei loro viaggi sul TARDIS - un'astronave che viaggia nel tempo a forma di cabina telefonica blu della polizia - incontrano amici incredibili e nemici pericolosi, tra cui un terrificante "bogeyman" e il nemico più potente del Dottore.

Il cast di guest star include Aneurin Barnard, Anita Dobson, Yasmin Finney, Michelle Greenidge, Jonathan Groff, Bonnie Langford, Genesis Lynea, Jemma Redgrave, Lenny Rush, Indira Varma e Angela Wynter.

Doctor Who è prodotto da Bad Wolf, con i BBC Studios per Disney Branded Television e BBC. Russell T Davies è showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore, mentre i produttori esecutivi aggiuntivi sono Phil Collinson, Joel Collins, Julie Gardner e Jane Tranter. La nuova stagione presenta episodi diretti da Ben Chessell, Jamie Donoughue, Julie Anne Robinson e Dylan Holmes Williams.