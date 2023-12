Doctor Who: ecco il Dottore di Ncuti Gatwa nel poster dello special di Natale

Disney ha diffuso in rete il poster ufficiale dello special di Natale di Doctor Who, in cui farà il suo debutto ufficiale Ncuti Gatwa nei panni della Quindicesima incarnazione del Dottore.

Lo speciale di Natale di quest'anno, della durata di 55 minuti, sarà il primo episodio completo di Ncuti Gatwa nei panni del Quindicesimo Dottore e introdurrà anche Millie Gibson, che interpreterà la nuova compagna del Dottore, Ruby Sunday.

Gibson, che tornerà per la Stagione 14 dopo l'episodio natalizio, ha dichiarato di essere "onorata" di essere stata scelta come compagna del Dottore. "È un ruolo che mi è stato regalato e un sogno che si è avverato, e farò di tutto per cercare di riempire gli stivali che i compagni hanno indossato prima di me", ha aggiunto.

"Quale modo migliore per farlo se non essere al fianco del favoloso Ncuti Gatwa, non vedo l'ora di iniziare".

Nell'episodio apparirà anche Davina McCall, nel ruolo di se stessa, mentre Michelle Greenidge interpreterà Carla, la mamma di Ruby, e Angela Wynter sarà Cherry, la nonna di Ruby.