Doctor Who, l'ex-showrunner rivela: "C'è stato un momento in cui BBC aveva praticamente cancellato la serie"

Sapevate che Doctor Who ha seriamente rischiato la cancellazione da parte di BBC, in tempi abbastanza recenti? A rivelarlo è stato Chris Chibnall, ex-showrunner della serie.

C'è infatti stato un momento, prima della realizzazione dell'ultima stagione andata in onda, in cui il ritorno della serie targata BBC è stato seriamente a rischio.

"C'è stata una settimana in cui Doctor Who: Flux stava per non essere realizzato" Chris Chibnall, facendo riferimento alla tredicesima stagione della serie "La BBC si continuava a chiedere 'Dove prenderemo i soldi? Come faremo a realizzarlo? Non è troppo complicato?"

"E per tipo un'oretta, un giorno, tutto stava finendo" ha poi dichiarato.

"E abbiamo dovuto... Beh, ci sono state certe cose che ho dovuto fare per far sì che la stagione venisse girata. Perché loro non riuscivano a trovare il modo" ha confessato in seguito, aggiungendo che tuttavia non condividerà i dettagli della questione.

Anche Jodie Whittaker, inoltre, ha dovuto compiere qualche sacrificio per poter portare sullo schermo il suo Dottore un'ultima volta, come rinunciare ad altre offerte di lavoro.

Conclude infatti Chibnall: "È un attrice molto richiesta, per cui ha sacrificato tanto. Tutti hanno compiuto parecchi sacrifici".

Doctor Who, budget da record per la prossima stagione su Disney+

L'accordo con Disney+ per la distribuzione di Doctor Who avrà sicuramente rasserenato gli animi in casa BBC adesso, e il ritorno di David Tennant assieme all'introduzione del nuovo Dottore di Ncuti Gatwa - il tutto firmato dal veterano di casa Russell T. Davies - sembrano aver assicurato un futuro al franchise di Doctor Who che pare continuerà ad espandersi anche tramite spin-off.