Doctor Who fa la storia: ecco il primo bacio omosessuale della serie di culto

L'ultimo episodio di Doctor Who andato in onda lo scorso weekend ha fatto la storia dello show, poiché ha visto andare in scena il primo bacio omosessuale dato dal personaggio protagonista, che in queste stagioni ha il volto di Ncuti Gatwa.

Come noto, Ncuti Gatwa è il primo attore queer a interpretare l'iconico personaggio fantascientifico e, con il ritorno dello scrittore televisivo (anch'egli queer) Russell T Davies alla guida della serie (che già a metà degli anni Duemila aveva aperto un varco introducendo il Capitano Jack Harkness, apertamente bisessuale), ci si aspettava che un momento così iconico come questo venisse inserito in un episodio prima o poi.

Ora, finalmente, il Dottore si è innamorato di un uomo: l'enigmatico Rogue impersonato da Jonathan Groff.

Come si è arrivati al primo bacio gay di Doctor Who?

La storia inizia con il Dottore e Ruby Sunday che arrivano a un ballo simile nei toni a quelli che si vedono in Bridgerton, solo che diventa chiaro che ci sono dei mutaforma alieni che causano il caos. Il misterioso Rogue è un cacciatore di taglie incaricato di catturarli e, inizialmente, scambia il Dottore per uno di loro.

I due flirtano molto durante la loro collaborazione e viene presto confermato che Rogue ha avuto in precedenza un partner romantico maschile.

Nel corso di un ultimo atto ricco di azione e di tensione, il misterioso personaggio si sacrifica per salvare Ruby, ma prima di farlo bacia il Dottore. Mentre il Capitano Jack aveva baciato brevemente il Dottore sulle labbra nel 2005, questa è la prima scena romantica che coinvolge un bacio dato al protagonista e un grande passo avanti in termini di rappresentazione.

Non è la prima volta che lo showrunner accenna ai legami del Dottore con la comunità LGBTQ+, visto che lo speciale del 60° anniversario con David Tennant suggeriva che il personaggio fosse attratto da Isaac Newton. Un accenno più esplicito è stato fatto nell'ultimo speciale di Natale, quando il Dottore di Gatwa ha ricordato di aver trascorso una "calda estate" con l'illusionista Harry Houdini.