Doctor Who: Dottori, Destino e Donna Noble nel trailer degli speciali del 60esimo anniversario

Si riparte all'avventura nello spazio-tempo con il nuovo trailer di Doctor Who, che sta per tornare con gli speciali del 60esimo anniversario della serie.

Doctor Who si prepara a tornare mostrandoci il trailer degli speciali del 60esimo anniversario, e regalandoci sempre nuove emozioni. Il Dottore non crede nel destino, ma forse, dopo questa avventura, dovrà cambiare idea...

Conti in sospeso... Ma con chi?

"Il Destino ha ancora dei conti in sospeso con loro..." si legge nella caption del nuovo trailer di Doctor Who, quello che anticipa non solo cosa vedremo nello speciale del 60esimo anniversario, ma anche una nuova era.

Nuova era che, però, deve prima fare i conti con il passato, e con il Toymaker di Neil Patrick Harris, come confermato anche da EW!

"Questo è solo l'inizio! Siamo diretti verso un novembre pieno di sorprese a tema Doctor Who sia per i fan storici che per i nuovi spettatori" ha commentato lo showrunner della serie Russell T. Davies "State all'erta!".

Intanto, nel video ci vengono mostrati altri personaggi che conosciamo molto bene - dalla Donna Noble di Catherine Tate alla Kate Lethbridge-Stewart di Jemma Redgrave - e altri che invece impareremo a conoscere - come Rose, la figlia di Donna, interpretata da Yasmin Finney, o il nuovo Dottore a cui presterà il volto Ncuti Gatwa -.

"Oh, che gioia! È stato davvero un regalo inaspettato quello di poter tornare a rivisitare qualcosa che per me aveva rappresentato un'esperienza così meravigliosa 15 anni fa. E aver modo di poter fare un altro giro, anche se in outfit un po' diverso, è una gioia che non avrei mai potuto immaginare" commentava Tennant descrivendo il suo ritorno sul set di Doctor Who.

Doctor Who ritornerà questo novembre sugli schermi con i tre speciali celebrativi del 60esimo anniversario della serie, mentre è ancora da capire quando ci verrà mostrata la quattordicesima stagione.