Doctor Who, il prossimo Dottore sarà David Tennant? Gli ultimi rumor

Con l'addio dell'attuale Dottore, la caccia al nuovo protagonista di Doctor Who è aperta, o meglio, il Toto-Dottore, visto che sicuramente la BBC ha già fatto la sua scelta. E secondo gli ultimi rumor, si tratterebbe di... David Tennant!

Deadwater Fell: David Tennant in una foto della serie

Delle voci di corridoio segnalate anche dal Plymouth Herald e The Sun vorrebbero un ritorno in grande stile per l'interprete del decimo Dottore, in quello che sarebbe un evento senza precedenti, ovvero la rigenerazione del Dottore in un aspetto che ha già avuto in passato.

Il rumor del ritorno di Tennant sarebbe partito da una pagina facebook dove si affermava che una fonte credibile della BBC avesse leakkato l'informazione.

Per di più, stando alla pagina "non si tratterà di un rifacimento del decimo Dottore, ma Tennant tornerà proprio in qualità di quattordicesimo Dottore, un ruolo che verrà sfruttato per tre speciali, incluso quello del 60esimo anniversario della serie, prima che venga scelto il quindicesimo Dottore".

Il ritorno di Tennant coinciderebbe così con quello di Russel T. Davies, lo showrunner in carica ai tempi della prima comparsa dell'attore scozzese nei panni del celebre personaggio, che dopo l'addio di Chris Chibnall è stato di nuovo incaricato di portare avanti lo show.

Vedremo se i rumor, per quanto improbabili possano sembrare, si riveleranno realtà. Al momento è difficile dirlo, ma l'attore in precedenza è sembrato aperto a un possibile ritorno nel ruolo, e poi siamo in un mondo in cui Michael Keaton tornerà a interpretare Batman dopo più di 30 anni, quindi chi può davvero escluderlo?