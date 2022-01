Doctor Strange nel Multiverso della Follia: un team alternativo di Avengers anticipato dal merchandise?

Mentre si rincorrono voci, teorie e leak sulla trama di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, anche il merchandise fornisce nuovi intriganti indizi. Una t-shirt dedicata al film suggerirebbe l'arrivo di un team di Avengers proveniente da un universo alternativo.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: una tshirt dedicata al film

A prima vista, quello stampato sulla t-shirt sembra il normale logo dei Vendicatori che tutti conosciamo bene. Tuttavia, la descrizione della maglietta pubblicata su Amazon recita: "Sperimenta il Doctor Stephen Strange in un'avventura completamente nuova e sconvolgente con Doctor Strange nel Multiverso della Follia dei Marvel Studios. Questa maglietta dei Vendicatori mostra il logo degli eroi più potenti della Terra che potrebbero provenire da un multiverso completamente nuovo."

In altre parole, questo è il logo di una squadra di Avengers che proviene da un'altra realtà. Non offre molti indizi a prima vista, ma il colore rosso sullo sfondo fa immediatamente venire in mente Ultron.

Questa teoria si sposerebbe con un'altra ipotesi che circola in rete ad opera dei fan secondo cui lo Stregone Supremo potrebbe finire in una realtà alternativa in cui Tony Stark è riuscito a creare una "armatura" in tutto il mondo grazie ai suoi droni Ultron. Staremo a vedere, ma se apparirà un'altra squadra di Avengers sarà interessante capire in cosa differiranno dal team originale.

La maglietta è un articolo con licenza ufficiale, ma resta da vedere quanto sia accurata questa descrizione. Come però sottolinea Comicbookmovie, queste informazioni non sono state diffuse per errore e sono perciò destinate ad alimentare la discussione tra i fan.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia sarà nei cinema a partire dal 4 maggio 2022.