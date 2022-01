Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Tom Cruise apparirà nel film? Una foto alimenta le ipotesi dei fan

Online molti fan sono convinti che Tom Cruise interpreterà Tony Stark nel film Doctor Strange nel Multiverso della Follia dopo l'apparizione di una presunta foto scattata sul set.

Circa una settimana fa si sono concluse le riprese aggiuntive dell'atteso progetto diretto da Sam Raimi che avrebbero visto coinvolto anche il protagonista di Top Gun.

Lo scatto che dovrebbe ritrarre Tom Cruise sul set di Doctor Strange nel Multiverso della Follia è stato però esaminato con attenzione dai fan e molti di loro sono convinti che sia un falso o un'immagine modificata in un secondo momento.

L'idea che l'attore sostituisca Robert Downey Jr., anche se per ora si tratta solo di una vaga ipotesi, non ha inoltre entusiasmato moltissime persone. Un tweet pubblicato online ha riassunto il pensiero di molti dichiarando: "Non mostrateci mai Tom Cruise che interpreta Iron Man, preferirei non vedere mai più Tony Stark".

L'esistenza del multiverso permetterebbe tuttavia di introdurre nuove versioni dell'amato supereroe e la Marvel aveva scelto proprio Cruise per interpretare Tony Stark prima di rivolgersi a Robert Downey Jr. La star aveva spiegato che aveva rinunciato alla parte che gli era stata offerta perché era convinto che non avrebbe funzionato. Tom aveva sottolineato: "Quando faccio qualcosa voglio che sia fatto nel modo giusto. Se mi impegno con qualcosa deve essere fatto in un modo tale da essere sicuro che sarà qualcosa di speciale. E all'epoca non mi sembrava avrebbe funzionato. Devo poter prendere decisioni e realizzare il film nel modo più grandioso possibile, e semplicemente non è andata nel modo in cui avrei voluto".