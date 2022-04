Doctor Strange nel Multiverso della Follia avrà lo stesso livello di segretezza di Avengers: Endgame

Marvel torna ad applicare la sua politica di segretezza anti-spoiler a Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Bandite le proiezioni stampa, i giornalisti incontreranno gli attori per il tour promozionale senza avere visto il film, che verrà proiettato per la prima volta in occasione della prima mondiale il 2 maggio.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Elizabeth Olsen in un'immagine dal teaser trailer

L'ambizioso sequel diretto dall'icona del regista horror Sam Raimi uscirà nelle sale italiane il 4 maggio dopo la prima mondiale di Los Angeles. Il film è interpretato da Benedict Cumberbatch, che torna nei panni del supereroe Marvel Stephen Strange, insieme a Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor, Xochitl Gomez e Rachel McAdams.

A seguito delle azioni rivoluzionarie compiute dal Dottor Strange in Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange nel Multiverso della Follia metterà alla prova lo Stregone Supremo ancora più di prima. Tra il ritorno di Mordo (Ejiofor), l'improvvisa apparizione di America Chavez (Gomez), che è in grado di viaggiare attraverso le dimensioni, e la svolta oscura di Wanda Maximoff (Olsen), Strange sta per entrare in un mondo di potenzialità e possibilità illimitate mentre attraversa il Multiverso. Con Wong che riserva molte sorprese ai fan e il già confermato ritorno di Patrick Stewart come variante del Professor Xavier degli X-Men, Doctor Strange 2 si preannuncia uno dei film standalone più ambiziosi della Marvel. Sia i Marvel Studios che la Walt Disney Company hanno deciso di fare tutto il possibile per evitare la circolazione di spoiler per non rovinare la sorpresa al pubblico.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: i character poster dei protagonisti

Come riportato da Rob Keyes ed Erik Davis su Twitter, Doctor Strange nel Multiverso della Follia non sarà proiettato nella sua interezza fino alla premiere del film a Los Angeles il 2 maggio. Il film non sarà mostrato alla stampa prima delle interviste e la proiezione di Los Angeles sarà il primo evento in cui le persone potranno vedere l'intero film.