Doctor Strange nel Multiverso della Follia: i character poster dei protagonisti

Online sono stati diffusi i character poster del film Doctor Strange nel Multiverso della Follia svelando il look di alcuni dei protagonisti dell'atteso sequel con star Benedict Cumberbatch.

Il film arriverà a maggio nelle sale e affronterà le conseguenze di quanto accaduto in Spider-Man: No Way Home.

In Doctor Strange nel Multiverso della Follia, dopo gli eventi di Avengers: Endgame, il dottor Stephen Strange continua la sua ricerca sulla Gemma del Tempo. Ma un vecchio amico trasformato in nemico sta cercando di distruggere ogni stregone sulla Terra, andando contro il piano di Strange, liberando un male innominabile. Strange dovrà affrontare una situazione complicata che lo vedrà contrapposto a vecchi e nuovi nemici, con l'eroe alle prese con mondi diversi. Strange dovrà inoltre affrontare Wanda e la sua malvagia variante, o il mondo andrà in mille pezzi intorno a lui.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il character poster di Benedict Cumberbatch

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il character poster di Rachel McAdams

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il character poster di Elizabeth Olsen

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il character poster di Chiwetel Ejiofor

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il character poster di Benedict Wong

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il character poster di Xochitl Gomez

Il film diretto da Sam Raimi arriverà nelle sale il 4 maggio.