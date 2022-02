Doctor Strange nel Multiverso della Follia, è caos totale nel nuovo trailer

Un nuovo trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia è apparso oggi nel nostro universo, e ovviamente ci ha fatto piombare nel caos più assoluto. Cosa accadrà nel nuovo film Marvel con protagonista Benedict Cumberbatch?

Nel video Doctor Strange dice che ogni notte fa lo stesso sogno e si possono vedere immagini di esplosioni, creature e distruzione. Strange sostiene di aver fatto quello che doveva per proteggere il nostro mondo, mentre Wong gli ricorda che non può controllare tutto e, dopo aver aperto delle porte tra gli universi non si può sapere chi o cosa le attraverserà. Il trailer mostra inoltre quello che sembra essere il matrimonio di Christine Palmer mentre viene interrotto dal caos. Strange parla quindi con Wanda del Multiverso e nel video c'è spazio per l'apparizione di Mordo che arriva per far punire Steven che, successivamente, viene messo a confronto con la versione malvagia di se stessa. Nell'ultima parte del filmato Scarlet Witch sostiene che Strange è andato contro le regole diventando un eroe, ma se lo farà lei diventerà il nemico e ci sono delle scene in cui Wanda guarda se stessa. Spazio poi a combattimenti e scene spettacolari che verranno sicuramente analizzate dai fan della Marvel nelle prossime ore.

Il primo trailer del sequel diretto da Sam Raimi era stato condiviso come scena post-credit di Spider-Man: No Way Home, riprendendo anche elementi da quest'ultimo, e mostrandoci che ci sono problemi ben più gravi di ciò che era trascorso in WandaVision ("Non sono qui per parlare di Westview" diceva a Wanda "Ci serve il tuo aiuto").

Doctor Strange nel Multiverso della Follia vedrà tornare diversi interpreti oltre a Cumberbatch e Elizabeth Olsen, come Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor e Rachel McAdams, ma ci presenterà anche nuovi volti come Xochtil Gomez a.k.a. America Chavez. Se poi vi saranno anche altri camei a sorpresa, come sembrano suggerire i rumor e i leak degli ultimi mesi, lo scopriremo soltanto al cinema il prossimo maggio.