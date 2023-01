Doctor Strange nel Multiverso della Follia: un concept art rivela il design originale di Illuminati Strange

Il supervisore dello sviluppo visivo dei Marvel Studios, Ian Joyner, ha condiviso il suo concept design finale approvato per la variante Earth-838 di Doctor Strange che abbiamo incontrato in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Uscito nel maggio 2022, il sequel di Doctor Strange del 2016 ha introdotto vari nuovi universi grazie ai poteri di salto multiverso della nuova arrivata America Chavez (Xochitl Gomez). In uno degli universi più intriganti visitati dal Dottor Strange (Benedict Cumberbatch) e da America, denominato Terra-838, una variante di Strange faceva parte degli Illuminati, la più potente squadra di supereroi esistente in quel mondo, fino a quando non fu corrotto dal Darkhold (il Libro dei Dannati) e giustiziato volontariamente.

Il supervisore dello sviluppo visivo dei Marvel Studios, Ian Joyner, ha condiviso il suo concept design finale approvato per la variante Earth-838 di Doctor Strange incontrata brevemente in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

L'immagine fornisce una rappresentazione dettagliata del costume decorato di Illuminati Strange, che è principalmente blu, simile al design dei fumetti di Strange, ma senza il suo caratteristico mantello rosso. L'artista afferma che il look di Illuminati Strange è stato ispirato in parte dai disegni creati per Mordo (Chiwetel Ejiofor), che utilizzavano dettagli di armature combinati con tessuti.