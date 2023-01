Doctor Strange 3 è già in fase di sviluppo?

L'incursione mostrata nel finale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha fatto ipotizzare ai fan che Marvel stia preparando il terreno per Avengers: Secret Wars. L'unico problema è che finora le incursioni, evento che si verifica quando le Terre di due universi si scontrano, sono state menzionate solo di sfuggita, senza ulteriori spiegazioni. A questo punto la domanda nasce spontanea: è in preparazione un Doctor Strange 3 che aiuterà a compare il gap tra i due film succitati?

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Benedict Cumberbatch in un'immagine dal teaser trailer

Anche se manca ancora la conferma ufficiale di Marvel, l'interprete di Doctor Strange Benedict Cumberbatch non nasconde la speranza di tornare nelle vesti nel personaggio in un futuro non così lontano.

"Lo spero. Mi piacerebbe farne un altro", ha detto Cumberbatch al New Indian Express la scorsa estate. "Doctor Strange è un personaggio così complesso e sembra che ci sia molto di più da esplorare con lui. È un personaggio così brillante, mi sto ancora divertendo a interpretarlo".

Chi dirigerà Doctor Strange 3?

Sebbene la Marvel tenda a lavorare con i cineasti più e più volte, il regista di Doctor Strange Scott Derrickson ha ceduto il passo a Sam Raimi per Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Detto questo, Derrickson ha anticipato che sarebbe assolutamente tornato a lavorare con la Marvel in futuro se lo volessero.

"Ho adorato lavorare con la Marvel e lo rifarei assolutamente", ha twittato Derrickson in risposta a un fan.

Di cosa parlerà Doctor Strange 3?

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Benedict Cumberbatch e Benedict Wong a confronto con la giovane Xochitl Gomez

È probabile che un terzo film di Doctor Strange vedrà Strange e Clea (Charlize Theron) pronti a tornare nella Dimensione Oscura per impedire che si verifichi un'altra incursione.

"Abbiamo sempre saputo di voler presentare Clea, che nei fumetti è il grande amore del Dottor Strange, ma in realtà per molti versi è la sua formidabile pari come stregone. La sua storia passata è affascinante, è la nipote di Dormammu, la gigantesca testa fluttuante del primo film", ha spiegato in precedenza lo sceneggiatore di Doctor Strange 2 Michael Waldron. "Vivono molte grandi avventure nei fumetti e sapevamo di volerla presentare nell'MCU, ma sembrava che dovessimo concentrarci sulla sua storia d'amore con Christine Palmer, il personaggio di Rachel McAdams".