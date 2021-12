Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il costume dei Difensori svelato in una action figure

Una foto del merchandise di Doctor Strange nel Multiverso della Follia che mostra l'action figure del Doctor Strange appartenente alla line delle Marvel Legends di Hasbro avrebbe svelato lo Stregone Supremo con indosso il celebre costume dei Difensori.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: la action figure delle Marvel Legends di Hasbro

Come rivelato dalla Marvel, l'action figure del Difensore Doctor Strange della serie Target Exclusive Marvel Legends mostra lo Stregone Supremo con indosso il classico costume rosso e nero. Il costume è in netto contrasto con le vesti tradizionali che Cumberbatch ha indossato fino ad oggi nel Marvel Cinematic Universe, nella statuetta notiamo infatti l'assenza sia dell'Occhio di Agamotto che del Mantello della Levitazione a favore di un look più grintoso. L'action figure è disponibile per il pre-ordine a $31,49 e viene fornita anche con un set di mani alternative e un accessorio "Sling-Ring" in modo che i fan possano ricreare i portali magici di Strange con le proprie collezioni.

Il costume di Strange versione Difensore è apparso dieci anni nelle pagine della serie dei Difensori firmata da Matt Fraction e Terry Dodson. Nella storyline del fumetto, Stephen Strange riunisce una squadra per proteggere la Terra da minacce magiche. Il personaggio ha mantenuto il costume nella serie sugli Illuminati New Avengers, di Jonathan Hickman e Steve Epting. Sebbene Strange sia tornato a un abbigliamento più tradizionale sulla scia di Secret Wars, il costume da Difensore è rimasto popolare tra i fan, apparendo in più linee di giocattoli e videogiochi.

Insieme al giocattolo Target Exclusive, Hasbro offrirà una serie di sette action figure a tema Doctor Strange nel Multiverso della Follia e ai personaggi magici della Marvel. Il set include Benedict Wong nei panni di Wong, Chiwetel Ejiofor nei panni di Karl Mordo, Xochitl Gomez nel ruolo di America Chavez e due diverse rappresentazioni di Strange di Cumberbatch, come proiezione astrale e nelle sue vesti blu. Inoltre, la linea includerà i personaggi dei fumetti Sleepwalker e D'Spayre. Infine, i fan che collezionano l'intera serie potranno completare una build-a-figure di Rintrah, un toro extradimensionale che farà il suo debutto nel MCU con Doctor Strange 2.

L'uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia è fissa per il 6 maggio 2022.