Doctor Strange nel Multiverso della Follia: concluse le riprese aggiuntive

Le riprese aggiuntive di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, iniziate a novembre, sono giunte al termine. La nuova avventura Marvel prenderà il via alla fine degli eventi di WandaVision, Loki e Spider-Man: No Way Home e vedrà il Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) intento a stringere alleanza con Scarlet Witch (Elizabeth Olson), Wong (Benedict Wong) e con il nuovo arrivo America Chavez (Xochitl Gomez) per attraversare il Multiverso.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Elizabeth Olsen in un'immagine dal teaser trailer

A novembre, Benedict Cumberbatch ha rivelato che riprese aggiuntive avrebbero permesso di aggiungere personaggi e camei, risolvendo inoltre i problemi logistici che hanno danneggiato la prima leg per via dell'emergenza sanitaria.

Tra le novità su Doctor Strange nel Multiverso della Follia, anche le foto diffuse via social da Danny Elfman, musicista e compositore abituale di Tim Burton e Sam Raimi. Il compositore ha condiviso una serie di immagini mostrando il suo lavoro sulla colonna sonora del film Marvel in uscita. Le immagini mostrano Elfman e Steve Bartek alle loro console che lavorano virtualmente con un'orchestra via Zoom.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia sarà nei cinema a partire dal 4 maggio 2022.