Doctor Strange 2: le nuove riprese hanno permesso di aggiungere personaggi e camei

Le riprese aggiuntive di Doctor Strange 2, sequel intitolato Nel Multiverso della Follia, si sono ufficialmente concluse e, secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, sono stati aggiunti ancora più personaggi e camei.

Il progetto della Marvel sembra sarà ancora più legato, rispetto a quanto previsto in precedenza, al film Spider-Man: No Way Home e alle serie realizzate per Disney+.

La testata ha infatti dichiarato: "Abbiamo saputo che parte delle riprese aggiuntive potrebbero essere legate al nuovo film di Spider-Man e alla serie Disney+ Loki, progetti che avevano a che fare con il multiverso".

Dopo il progetto con star Tom Holland e la serie con protagonista Tom Hiddleston, la Marvel avrebbe infatti deciso di "divertirsi di più con il multiverso", coinvolgendo quindi ulteriori personaggi nel sequel delle avventure di Doctor Strange.

Benedict Cumberbatch, parlando di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, aveva dichiarato nel mese di ottobre: "Sono davvero eccitato. Alla regia c'è Sam Raimi, quindi aspettatevi cose straordinarie. E lo stiamo persino migliorando: a novembre e dicembre abbiamo delle riprese aggiuntive, e uscirà a maggio nelle sale".

Nel film, come annunciato ormai da tempo, ritornerà inoltre in scena Scarlet Witch, interpretata da Elizabeth Olsen, dopo le rivelazioni sul suo personaggio compiute nella serie WandaVision. Alcune indiscrezioni degli ultimi mesi, inoltre, sostengono che nel film potrebbero apparire anche Occhio di Falco e Kate Bishop, al centro dello show Hawkeye.