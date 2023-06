Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il Blu-ray del film di Sam Raimi è in offerta su Amazon

L'edizione Blu-ray di Doctor Strange nel Multiverso della Follia è su Amazon, adesso disponibile per tutti i fan a un prezzo stracciato.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è attualmente in offerta, nella sua versione Blu-ray, su Amazon. Un prezzo del genere è un'occasione imperdibile per tantissimi appassionati dell'universo cinematografico Marvel, e del supereroe in questione. Sul sito potete trovare il film a 9.90€, con uno sconto del 24% sul prezzo di partenza. Se interessati all'acquisto passate dal box qui sotto.

Recuperate l'ultima pellicola Marvel diretta da Sam Raimi, il regista che ha contribuito a plasmare la percezione contemporanea del termine cinecomic. Il Blu-ray di Doctor Strange nel Multiverso della Follia comprende sia il film, in un formato video di ottima qualità, che i contenuti speciali atti ad approfondire il dietro le quinte e lo studio in fase di creazione.

Marvel: il set LEGO del mitico Sanctum Sanctorum di Doctor Strange è a un prezzo pazzesco su Amazon

Benedict Cumberbatch torna a indossare i panni di uno dei personaggi più potenti e affascinanti dell'intero MCU, accompagnato da Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams e tanti altri volti noti, in una delle avventure più importanti di sempre all'interno dell'intero MCU. Cosa state aspettando?