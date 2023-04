Marvel: il set LEGO del mitico Sanctum Sanctorum di Doctor Strange è a un prezzo pazzesco su Amazon

Su Amazon il set LEGO Marvel del Sanctum Sanctorum di Doctor Strange è attualmente disponibile in offerta. Sul sito trovate l'edificio in questione, accompagnato da alcuni dei personaggi più famosi dell'MCU, a 212.49 €, con uno sconto del 15% dal prezzo di base. Se interessati, potete acquistarlo dal box qui sotto.

Più nel dettaglio, questo set LEGO direttamente dall'universo cinematografico Marvel contiene: l'iconica residenza del Doctor Strange presentata come un edificio modulare a 3 piani, ricco di tantissimi dettagli provenienti dai film. L'ultimo piano ospita il museo delle collezioni mistiche, in cui sono presenti il mantello della Levitazione, un forziere, una lancia, 2 asce e uno scudo, oltre ad altri oggetti magici, nel piano intermedio c'è una biblioteca con 2 sedie, una lampada e un portale nascosto da una porta, con tessere per 3 differenti dimensioni, che possono essere cambiate usando le leve sul retro dell'edificio e al piano terra avrete una scala, una laurea in medicina appesa al muro e una poltrona verde; le pareti del modello possono essere riconfigurate per mostrare un poster di Capitan America, Gargantos o un portale vuoto.

Il set, inoltre, comprende anche 9 famose minifigure LEGO Marvel: Doctor Strange, Wong, Iron Man, Spider-Man, Fauce d'Ebano, Mordo, Sinister Strange, Zombie Strange e Scarlet, oltre a una serie di accessori originali e armi dedicati.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia, la recensione: il nuovo prestigio dello stregone Sam Raimi

Composto da 2708 pezzi in totale, il Sanctum Sanctorum LEGO del Doctor Strange vuole essere una ricostruzione fedele della celebre residenza del Dottore, traendo i suoi dettagli da due film nello specifico: Avengers: Infinity War e Dottor Strange nel Multiverso della Follia. Stiamo parlando di un oggetto da collezione imperdibile che saprà come divertire e appassionare i fan di tutte le età.