Doctor Strange nel Multiverso della Follia incassa 2 milioni in un solo giorno al box office italiano

Tutti pazzi per Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Dopo solo un giorno di permanenza nelle sale, il nuovo cinecomic del Marvel Cinematic Universe segna un incasso di due milioni di euro al box office italiano.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Elizabeth Olsen in una foto

Cinetel rivela che oltre 274.000 spettatori si sono precipitati a vedere il nuovo capitolo della saga di Doctor strange, interpretato dalla star inglese Benedict Cumberbatch e diretto dal regista de La casa e Spider-Man Sam Raimi.

Come sottolinea la recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il film riparte dagli eventi di Spider-Man: No Way Home, in cui Stephen Strange ha cambiato il volto della realtà aprendo il multiverso. Adesso Strange è costretto a stringere un'alleanza con personaggi vecchi e nuovi mentre si avventura nel multiverso per affrontare un nuovo nemico. Nel cast Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg e Rachel McAdams.

Seppur lontano dai tre milioni incassati in un solo giorno da Spider-Man: No Way Home a dicembre, Doctor Strange nel Multiverso della Follia rianima un botteghino italiano che per il resto non dà grandi segni di vita grazie alla "svolta horror" impressa da Sam Raimi.

Alle spalle del cinecomic troviamo infatti Downton Abbey II: Una Nuova Era secondo con 48 mila euro e Animali Fantastici - I segreti di Silente che scende al terzo posto con 42 mila euro e 7,6 milioni totali.